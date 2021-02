Zo weinig mensen welkom op begrafenis oorlogsveteraan Tom Moore

Oorlogsveteraan Tom Moore overleed na een coronabesmetting en dit raakte veel mensen wereldwijd. Hij was geliefd bij zo’n beetje iedereen en het liefst waren waarschijnlijk miljoenen mensen naar z’n begrafenis gekomen. Maar het worden er minder dan tien.

De begrafenis van Tom Moore op zaterdag 27 februari wordt bijgewoond door acht familieleden. Andere mensen wordt verzocht om vanwege de coronamaatregelen thuis te blijven. „Steun de zorg en blijf thuis”



Captain Sir Tom Moore is to have a 'small family funeral' on Saturdayhttps://t.co/g9AEHiWX5A — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) February 22, 2021

Tom Moore

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, overleed begin februari aan het coronavirus. Hij werd vlak daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens familie al een tijdje een longontsteking, daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.

De dochters van Moore, Lucy en Hannah, maakten vandaag bekend dat het afscheid in besloten kring wordt gehouden. Daar zijn ook de vier kleinkinderen van de oorlogsveteraan bij. „We begrijpen dat iedereen graag steun wil betuigen, maar mensen en de pers helpen de gezondheidszorg het meest door thuis te blijven”, zeggen de dochters in een verklaring.

Wereldberoemd

Moore werd vorig jaar wereldberoemd toen hij al wandelend door zijn achtertuin ruim 38 miljoen pond inzamelde voor de strijd tegen het coronavirus. De veteraan scoorde later ook nog een nummer 1-hit met You’ll Never Walk Alone.



R.I.P Sir Captain Tom Moore. May You Never Walk Alone. Condolences to the family.

Regards

Former Captain RAAF 🇦🇺🙏😪 pic.twitter.com/UhK25tzhD9 — Dazza 😎🇦🇺☮️ (@Dazza94386203) February 2, 2021

Koning Elizabeth sloeg hem wegens zijn inzamelingsactie tot ridder en ontving Moore en enkele familieleden op Windsor. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel.

Witte Huis over Tom Moore

Ook het Amerikaanse Witte Huis reageerde: „We sluiten ons aan bij het Verenigd Koninkrijk en de wereld om de nagedachtenis te eren van Sir Tom Moore.” Volgens de Amerikanen heeft hij miljoenen mensen geïnspireerd door zijn leven en zijn daden „tijdens een van de moeilijkste tijden die we ooit hebben meegemaakt.”



