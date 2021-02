Leeft ‘gegijzelde’ prinses Dubai nog wel? Verenigde Naties willen bewijs

Prinses Latifa uit Dubai probeerde vorig jaar al te ontsnappen aan haar vader, maar dat mislukte. Nu wordt ze door hem gegijzeld, liet ze begin deze week aan haar vrienden weten via filmpjes. Maar leeft ze nog wel? Daar willen de Verenigde Naties duidelijkheid over.



UN do something to release Princess Latifa #MissingPrincess — Frank Howarth (@fhowarth) February 16, 2021

De Verenigde Naties hebben de Verenigde Arabische Emiraten gevraagd om bewijs dat prinses Latifa al-Maktoum nog leeft. Dat meldt Sky News. Dinsdag lekten er videobeelden uit waarin de prinses zegt te zijn gegijzeld door haar vader, de emir van Dubai.



Former UN High Commissioner for Human Rights Mary Robinson admits she was "horribly tricked" in photographs showing her and missing Dubai Princess Latifa Al Maktoum#MissingPrincess https://t.co/5GoxHADflq pic.twitter.com/fDu1gnXaTv — BBC News (World) (@BBCWorld) February 16, 2021

Prinses Latifa

In de video’s vertelt Latifa (35), waar jarenlang niets van was vernomen, aan haar vrienden dat ze wordt vastgehouden en vreest voor haar leven. De prinses probeerde haar thuisland in 2018 per boot te ontvluchten. Elitetroepen zouden haar toen hebben gedrogeerd en teruggehaald. In een video vertelt ze dat de autoriteiten haar daarna opsloten in een villa waar ze onder politiebewaking staat.

De inmiddels 35-jarige prinses zou de filmpjes stiekem hebben gemaakt op een telefoon. Ze deed dat in de badkamer, omdat daar de deur op slot kon. „De politie zegt dat ik mijn hele leven zal vastzitten en de zon nooit meer zal zien”, zei ze in zo’n filmpje. „Iedere dag vrees ik voor mijn veiligheid en mijn leven.”

Latifa stopte na enige tijd met het sturen van filmpjes. Haar vrienden deden meteen een beroep op de Verenigde Naties om in te grijpen.

Sjeik

De vader van de prinses, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, behoort tot de rijkste vorsten ter wereld. De prinses had voor haar vluchtpoging in 2018 ook al een videoboodschap opgenomen. Die verscheen later op YouTube. „Als je deze video ziet, is dat niet goed. Dan ben ik dood of zit ik in een hele, hele, hele slechte situatie”, waarschuwde ze toen.

Er werd toen al vol afschuw op haar verhaal gereageerd. „Als dit is wat gebeurt met prinsessen, moet je nagaan hoe slecht het is voor gewone vrouwen die een uitvlucht zoeken, vatte feministe Mona Eltahawy het samen. Het verwart ook mensen. Zo vraagt iemand zich hardop af hoe ze al die filmpjes kan maken, als ze wordt gegijzeld. „Mag ze dan wel haar telefoon houden?” Waarna een discussie over wifi losbarst, met als eindconclusie dat „overal op Dubai” gratis wifi is.



Princess Latifa, missing daughter of Dubai’s ruler, describes being drugged and held "hostage" on her father's orders, in secret footage seen by BBC News#MissingPrincesshttps://t.co/QVUrIURszw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 16, 2021

#FreeLatifa

Intussen bekommeren steeds meer mensen zich om haar lot en is #FreeLatifa geboren. „Stop met Dubai te zien als vakantieoord, dit is wat echt gebeurt. #FreeLatifa.”



