Baas Tokio 2020 diep door stof na vrouwonvriendelijkheid, ‘Mori, stap op’

De voorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Spelen in Tokio, Yoshiro Mori, heeft in een persconferentie zijn verontschuldigingen aangeboden voor vrouwonvriendelijke uitspraken. Hij wil niet opstappen, maar veel anderen willen dat wel en een nieuwe trending hashtag is geboren.

„Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is.” Met deze uitspraken heeft oud-premier Yoshiro Mori, inmiddels 83, zich flink in de nesten gewerkt. En berouw komt na de zonde.

Mori stapt niet op



"My wife scolded me severely last night saying, 'you said something grievous again. Yet again, I will have to suffer since you antagonized women’” Tokyo 2020 president Mori told the Mainichi Shimbun — Motoko Rich (@motokorich) February 4, 2021

In een persconferentie vandaag noemt hij zijn opmerkingen „ongepast.” Hoewel hij eerder had gezegd dat hij misschien stopt als de roep om zijn vertrek aanhoudt, zei hij bij de persconferentie niet aan aftreden te denken. „Ik heb zeven jaar heel hard gewerkt.” Mori vertelde aan Japanse krant Mainichi dat hij inmiddels op zijn kop heeft gekregen van zijn vrouw, zijn dochter en zijn kleindochter.

#Moriresign

Op sociale media is een storm van verontwaardiging ontstaan om de seksistische uitspraken van Mori. De hashtag ‘Mori, stap alsjeblieft op’, of #Moriresign, is trending op Twitter in Japan. Sommige twitteraars roepen sponsors van de Olympische Spelen op druk te zetten op het organisatiecomité om Mori te ontslaan. Ook wordt Mori ‘een dinosaurus’ genoemd, vanwege z’n ouderwetse opvattingen.



#わきまえない女(women who don't know their place)now on trend in Japan, with many women declaring their desire to not know their place, if their place is defined by dinosaurs like Mori — Chelsea Szendi Schieder(チェルシー・センディ・シーター) (@SzendiChelsea) February 4, 2021

Ook wordt hij aangesproken op zijn leeftijd en passeren ietwat flauwe rollator-grappen de revue. Afzender: vrouwen die waarschijnlijk social media-wraak willen nemen.



#Moriresign at 83 I am forced to wonder where his sporting prowess lies, I know there's a few new sports in the Olympics this year, I didn't think Break Zimmer Framing was one of them… https://t.co/DZFcYAM3bc pic.twitter.com/8zKxeRBdqd — Diana Taylor (@DianaNTaylor) February 4, 2021

‘Ongelijkheid’

Op straat zijn veel mensen klaar met Mori. „Zijn denkbeelden zijn niet meer van deze tijd”, vertelt een Japanner tegen een filmploeg. De vrouw die daarna in beeld komt, baalt van Mori. „De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Japan moet juist verkleind worden, dit soort uitspraken helpen daar niet bij.”

Maar er zijn ook mensen, mannen met name, die vinden dat het allemaal maar overdreven is. „Ach kom op, iedereen weet dat vrouwen veel meer praten dan mannen. Hij bevestigt gewoon een feit, get over it!”



#Moriresign oh come on! It's a well known fact that women talk a lot more than men. I should know when my wife is on the phone. He's just stating a fact. Get over it all you snowflakes and PC people! — nexus8 (@Nexus8Replicant) February 4, 2021

Meer dan 80 procent van de Japanners is er tegen dat de spelen in juli staan gepland, kwam onlangs uit een opiniepeiling naar voren.