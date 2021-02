Ajax blundert zelf met Haller en daar vinden voetbalfans wat van

Ajax is zelf vergeten om de nieuwe spits Haller aan te melden om mee te kunnen spelen in de Europa League. De voetbalfans van de Amsterdamse club zijn verbijsterd. „Amateurs!” En oh ja, Hugo de Jonge heeft het op zijn geweten.

Ajax hoopt snel van de UEFA te horen of Sébastien Haller dit seizoen toch nog mag uitkomen in de Europa League. De club zelf is vergeten de recordaankoop op tijd aan te melden en hoopt nu op clementie van de UEFA. „Het is een administratieve fout van ons”, bevestigde trainer Erik ten Hag vanmiddag. „Maar hij stond wel op de lijst. Hij is niet vergeten. Het is iets met computers, een vinkje aan- en uitzetten. Daar is iets verkeerd gegaan.”

Het is alleen maar hopen, want Ajax nog kan doen

Voor dinsdag 24.00 uur had Ajax een lijst van spelers voor de Europa League moeten aanmelden. De club kwam er gisteren aan het einde van de middag achter dat Haller geen deel uitmaakte van die selectie. Dat gebeurde toen de UEFA alle aangemelde spelers van de deelnemers vrijgaf. Sindsdien is Ajax in overleg met de UEFA.

Bij de ‘doelpunt van de maand januari’-verkiezing is Haller bij vier van de vijf kanshebbers betrokken. De vijfde goal in het lijstje werd door de dames van Ajax gemaakt.



That time again!

What's January's #GoalOfTheMonth❓ 📨 ᴠᴏᴛᴇ ʜᴇʀᴇ ⇩ — AFC Ajax (@AFCAjax) February 2, 2021

Ajax nam de Fransman Haller vorige maand voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Dat bedrag werd in de Nederlands Eredivisie nooit eerder voor een voetballer betaald. Oussama Idrissi werd afgelopen maandag nog voor de rest van het seizoen gehuurd van Sevilla. Hij staat wel op de lijst voor de UEFA. Ajax heeft twee teammanagers in dienst. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het doorgeven van de lijst voor spelers die in Europese duels mogen uitkomen.

Goede afloop nog ver weg

De kansen voor Ajax en Haller op een goede afloop lijken niet heel groot. De UEFA houdt zich vaak strikt aan deadlines. De Amsterdammer spelen op 18 en 25 februari tegen Lille. Als Ajax door de Franse koploper wordt uitgeschakeld, blijft de blunder beperkt tot maar twee wedstrijden. Anderzijds zal worden gezegd dat de uitschakeling dan juist dóór de blunder kwam.



January: Ajax make Sebastian Haller their record signing

February: Forget to include Haller in their European squad Ajax spokesman: "He is indeed not on the list, we are trying to find out what went wrong" 🙃 pic.twitter.com/OrIAYMV9Er — B/R Football (@brfootball) February 4, 2021

Dat de UEFA strikt kan zijn, daar weten ze bij PSV alles van. Zo misten Ruud van Nistelrooij en Eric Addo in het voorjaar van 2001 de duels met Kaiserslautern in de toenmalige UEFA Cup. Ze kwamen terug van een blessure maar bleken niet op de lijst te staan. PSV kwam er in beide gevallen wel veel later achter dat de betreffende spelers ontbraken dan Ajax nu.

Reacties fans Ajax op Haller

Fans van Ajax zijn verbijsterd over de blunder met ‘hun’ nieuwe spits Haller. Supporters van andere clubs zullen minstens glimlachen. De Amsterdammers zijn bij veel tegenstanders bepaald niet populair. Dat levert natuurlijk ‘grappen en grollen op’. Een aantal reacties:



Het IS toch niet te geloven, zo'n Hugo de Jong die dan ook vergeet Haller van AJAX in te schrijven bij #EL #uefa. — Stephan Fellinger (@Fellinger) February 4, 2021



Zou Ajax Haller gewoon niet ingeschreven hebben om hem fit te houden voor de Eredivisie? Noemen we het gewoon beleid. — Leander Mascini (@mascje) February 4, 2021



Oei. Je zal maar de administratief medewerker zijn bij #Ajax en miljoenenaankoop #Haller zijn vergeten op het inschrijvingsformulier voor de Europa League. Fouten zijn menselijk natuurlijk, maar dit is wel een dure. — Lars Veldboom (@larsveldboom) February 4, 2021



Dat heb je als je de hele dag maar #wzawzdb loopt te lallen! #haller #ajax — 🦏 Sentimentele Oudere Jongere 🦖 (@ceesvanvugt) February 4, 2021



Wat een enorme eikel, die bij #ajax vergeet een van hun topspelers op de lijst te zetten. En maar roepen ":wij zijn de beste!" Lachwekkend amateuristisch is dit!! #haller — Yo-Han (@joerske) February 4, 2021