‘Ghislaine Maxwell wordt fysiek belaagd in gevangenis en moet muren schrobben’

Ook 2021 lijkt niet bepaald een goed jaar te worden voor Ghislaine Maxwell. Vorig jaar werd ze op een onderduikadres gevonden en aangehouden. Ze zit in de dezelfde gevangenis als waar haar goede vriend Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde en een hele lange gevangenisstraf hangt haar boven het hoofd, waar nu steeds minder haar op groeit. Haar advocate zegt dat ze niet goed wordt behandeld in de gevangenis.

Ghislaine Maxwell (59), de vrouw die de Amerikaanse multimiljonair en veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein jarenlang geholpen zou hebben met het ronselen van minderjarige meisjes voor seksuele handelingen, is volgens haar advocate Bobbi Sternheim in de gevangenis fysiek belaagd door de bewakers. Dit meldt The New York Post.



Can we please get a live feed on this shit… What is so complicated… Allow the people to see what’s happening. — FUNCTiONAL MENACE (@Functionalsss) February 17, 2021

Haaruitval Ghislaine Maxwell

Maxwells cel zou vier keer per dag doorzocht worden, waarbij bewakers haar zouden lastig vallen. Dat leidt ertoe dat de voormalige socialite, die vaak in het gezelschap van beroemdheden werd gezien, enorm zou zijn afgevallen en last van haaruitval heeft. Ook komt ze nog steeds nauwelijks aan slapen toe, omdat de lampen in haar cel om het kwartier aangezet worden, om te voorkomen dat ze zichzelf van het leven berooft. Haar lakens zijn meteen al verwijderd.

De bewakers zouden Maxwell hebben bedreigd met straffen als zij het voorval zou melden, zoals ze zou hebben aangegeven te willen doen. Een week later bevolen dezelfde bewakers haar om een douche schoon te maken en de muren te schrobben, aldus Sternheim.



Look at Ghislaine Maxwell's new lawyer…. BOBBI STERNHEIM pic.twitter.com/lhSdAGHqqd — ovwarrior (@HtwoBhere) October 21, 2020

De ‘madam’ van Epstein, die goed bevriend was met de Britse prins Andrew, ontkent nog altijd schuldig te zijn aan de zaken waarvan ze verdacht wordt.

Maar op social media kan ze op geen enkele vorm van compassie rekenen. Mensen reageren laconiek op het nieuws dat ze slecht wordt behandeld, door te schrijven over hun favoriete hamburger of milkshake, of het gewoon te negeren.



Een ander pleit voor een livestream. „Gun de mensen te zien wat er precies met haar gebeurt.” Ook vraagt iemand zich af hoe haar bewaker eigenlijk heet. Er wordt ad rem op geantwoord. „Karma.”



