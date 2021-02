Als het aan Biden ligt, krijgen Amerikanen geen celstraf meer voor drugsbezit

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden is flink bezig met het veranderen van het land. Zo wil hij bijvoorbeeld geen geld weghalen bij de politie, en wil hij dat mensen die drugs op zak hebben, geen celstraf meer krijgen.

Dat zei Biden tijdens zijn vragenuurtje in Milwaukee. In de Verenigde Staten is veel te doen om de politie, vooral sinds de gewelddadige dood van onder anderen de zwarte arrestant George Floyd. Veel mensen willen dat de politie minder geld krijgt. Het budget zou verplaatst moeten worden naar wijken en gemeenschappen die het zwaar hebben in sociaaleconomisch opzicht.

Al jarenlang geldt er een erg streng drugsbeleid in de Verenigde Staten. Dat strenge beleid heeft ervoor gezorgd dat buitenproportioneel veel zwarte Amerikanen in de gevangenis zitten.

Tonight @JoeBiden was asked how to ensure we don’t over-legislate police officers, rather train them to police with compassion.

“By number one, not defunding the police”

"We have to put more money in police work so we have legitimate community policing”

Agreed! Let’s do it! pic.twitter.com/qwUROYKTw7

— Simcha Eichenstein (@SEichenstein) February 17, 2021