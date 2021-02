Twee kinderen (4 en 8) komen om door crash na verkeersruzie in België

Twee kinderen van 4 en 8 jaar oud zijn gisteren om het leven gekomen bij een uit de hand gelopen verkeersruzie in het Belgische Moeskroen, niet ver van de Franse grens. De auto, waarin de kinderen op de achterbank zaten knalde tijdens een achtervolging tegen een lantaarnpaal.

Twee automobilisten raakten gisteren verwikkeld in een verkeersruzie nadat er een ongeluk was gebeurd, waarbij de stiefvader van de twee kinderen en de bestuurder van een Volkswagen Polo betrokken waren.

Achtervolging

Er ontstond een vechtpartij op een parkeerplaats in Dottenijs, in de gemeente Moeskroen, waarna de bestuurder van de Volkswagen wegreed. De stiefvader besloot de achtervolging in te zetten, terwijl de twee kinderen nog achterin zaten.

Getuigen melden dat de stiefvader de Volkswagen op de RN58 tussen Moeskroen en Dottenijs probeerde in te halen. „De chauffeur van de Polo gaf daarop een ruk aan het stuur, waardoor het andere voertuig moest uitwijken en tegen een verlichtingspaal geëindigd is”, zegt een procureur van het Belgische Openbaar Ministerie volgens Belgische media.

De twee kinderen, die op de achterbank zaten, waren op slag dood. De stiefvader is zwaargewond naar het ziekenhuis van Kortrijk gebracht. De man is niet in levensgevaar.

Frans kenteken

De bestuurder van de Volkswagen Polo is op de vlucht geslagen en wordt nog altijd gezocht. Volgens getuigen had de auto een Frans kenteken. Mogelijk is hij naar Frankrijk gereden, maar dat is niet zeker. Zowel de Belgische als de Franse politie zijn naar de bestuurder op zoek.