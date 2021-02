Van inkoopmedewerker tot kok: ‘Negen zorgorganisaties vaccineerden alle medewerkers’

Zeker negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland hebben vorige maand tegen de regels in alle verpleeghuismedewerkers uitgenodigd voor een vaccinatie. Niet alleen zorgverleners die direct in contact komen met de bewoners kregen een vaccinatie, maar ook koks, medewerkers van de salarisadministratie en inkoopmedewerkers.

Tot nu toe mogen alleen medewerkers die direct contact hebben met de bewoners van verpleeghuizen met voorrang gevaccineerd worden, maar uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat een aantal grote zorgorganisaties zich niet aan die regel hebben gehouden. Eén van de organisaties, Argos Zorggroep, vaccineerde zelfs mensen die thuiswerken en geen zorgtaken hebben, zo blijkt uit het onderzoek.

Alle zeilen bijzetten

Argos geeft aan achter het beleid te staan. „Als we hier straks code rood hebben, worden medewerkers van de administratie ook in gezet op de receptie. Wij hebben mensen nodig om de zorg te kunnen bieden. Je moet soms alle zeilen bijzetten”, zegt een woordvoerder tegen RTL.

Ook acht andere grote zorgorganisaties die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Conforte in Zuid-Holland hebben ruimer gevaccineerd dan de bedoeling is. „Alle medewerkers die werken in de verpleeghuizen hebben een uitnodiging gehad. Niet alleen zorgmedewerkers die direct in contact staan, maar ook medewerkers die indirect in contact staan met bewoners”, zegt een woordvoerster.

Volgens Conforte gaat het dan bijvoorbeeld om receptionisten en koks. „Die komen indirect toch ook in contact met bewoners. Zij staan namelijk in contact met medewerkers die weer direct in contact staan met de bewoners.”

De groeten

Minister Hugo de Jonge keurt de ruimhartige toekenning van vaccinaties af. „Het is niet de tijd om de toffe peer uit te hangen en te denken: ik nodig mijn hele personeelsbestand uit. Elk vaccin dat wordt toegediend bij iemand die het niet hard nodig heeft, gaat ten koste van iemand die het veel harder nodig heeft. Dan dring je gewoon voor.” De minister heeft dan ook geen begrip voor het verweer van Argos dat iedereen in de zorg noodzakelijk is. „De groeten. Zo werkt het niet. De afspraak is heel erg goed gemaakt met werkgevers en iedereen weet ervan.”