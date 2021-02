Verkeersboetes aangepast, appen in het verkeer keihard aangepakt

Voor zware verkeersovertredingen worden in de toekomst hogere verkeersboetes opgelegd. Wie in de auto of op de fiets zijn of haar smartphone gebruikt, kan rekenen op een dikkere prent dan nu het geval is.

De boete voor appen achter het stuur gaat omhoog van 240 naar 340 euro. Gebruik je je telefoon op de fiets? Dan ‘mag’ je 150 euro aftikken (op dit moment is dat 95 euro). Die laatste regel lijkt overigens compleet vergeten, als je bijvoorbeeld in Amsterdam fietst. Een smartphone in de hand is daar net zo’n normaal beeld als een bel op het stuur.

Verkeersboetes soms ook later

Ook ander gevaarlijk rijgedrag wil het kabinet zwaarder bestraffen. De verkeersboetes voor lichtere vergrijpen in het verkeer, zoals overschrijding van de maximumsnelheid met minder dan 10 kilometer per uur, gaan juist omlaag.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat ervan uit dat het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen de verkeersveiligheid ten goede komt. Door lichtere overtredingen minder zwaar te beboeten, zal volgens hem het maatschappelijk draagvlak worden vergroot.



Goede stap voor het aanpakken van verkeershufters. Verkeersboetes zijn er om de verkeersveiligheid te verbeteren. Niet om geld op te halen. Logisch dus! 👍 Lagere verkeersboete voor net iets te hard rijden https://t.co/nTbkLQ8GnE via @telegraaf — Wytske Postma (@WytskePostmaCDA) February 5, 2021

Onnodig links rijden: kassa

Behalve het gebruik van een telefoon achter het stuur, wordt ook onnodig links rijden zwaarder bestraft, net als het vervoeren van minderjarigen zonder autogordel. De boetes daarvoor gaan omhoog van 140 naar 210 euro. Wie geen voorrang verleent aan bijvoorbeeld een ambulance of brandweerauto met de zwaailichten aan, riskeert straks een bon van 340 euro. Nu is dat nog 240 euro.

De nieuwe ‘prijzen’ van verkeersboetes gaan voorlopig nog niet in. Een voorstel waarmee genoemde minister Grapperhaus komt, wordt eerst behandeld in de Tweede Kamer.

Digitaal handhaven voor verkeersboetes

De politie en het OM gaan steeds meer werken met innovatieve vormen van digitale handhaving. Bijvoorbeeld door de inzet van camera’s bij het controleren op telefoongebruik in het verkeer, meldt Grapperhaus. „Verder is het aantal trajectcontrolesystemen in Nederland uitgebreid en staan deze niet alleen meer op snelwegen, maar ook op provinciale N-wegen waar relatief veel ongelukken gebeuren doordat er te hard wordt gereden.”