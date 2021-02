Nienke Plas: ‘Als ik in het ziekenhuis moet bevallen, gaat de laptop mee’

Multitalent Nienke Plas is halverwege de zwangerschap van haar tweede kindje, maar stilzitten is er vooralsnog niet bij. Zo heeft ze net een nieuwe single uitgebracht. „Ik wilde het nummer eigenlijk al rond onze bruiloft uitbrengen”, vertelt ze.

Alweer een jaar geleden spraken we Nienke Plas over haar EP Lucky Number 7, waarvan zojuist het titelnummer als single is verschenen. Het idee was toen om elke laatste vrijdag van de maand, zeven maanden lang, een nieuwe single uit te brengen. Zes daarvan zouden gaan over een oude vlam en de zevende, Lucky Number 7, over haar grote liefde Resley Stjeward. Die track zou moeten uitkomen in de maand dat ze gingen trouwen. „Tja, corona happened”, verzucht Nienke. „We konden niks doen, dus het had niet zoveel zin om het te pushen. Er was veel minder mogelijk, waardoor de plannen zijn aangepast. We hebben gekeken naar hoe we het konden uitsmeren en die momentjes zo goed mogelijk benutten.”

Met vijf maanden vertraging ziet Lucky Number 7 nu alsnog het levenslicht, met een aandoenlijke videoclip boordevol oude beelden van het gelukkige echtpaar. Het idee was om met de zeven singles naar een speciaal event toe te werken in het najaar. „We zouden eigenlijk een grote liveshow doen eind 2020. Die hebben we natuurlijk niet doorgezet, maar met welke maatregelen kunnen we wel wat doen? Twee avonden misschien? We kwamen er al snel achter dat het beter is om het niet te doen en wel te blijven zingen en vocalcoachen. Zorgen dat je lekker bezig blijft, want je stem is ook een spier. Je kunt het ook wel zien aan de videoclips. Sommige nummers hebben alleen lyricvideos in plaats van dat we iets tofs konden schieten met een crew. Dat ging allemaal niet.”

Oude lovers

De vlogster annex zangeres annex actrice annex zakenvrouw is tevreden met hoe de EP ontvangen is, al heeft volgens haar niemand geraden welke oude lovers bezongen werden in zes van die tracks. „Ik ben niet teleurgesteld, maar ik had wel verwacht dat iemand zou zeggen: ‘Gaat nummer 3 of nummer 6 nou over mij?’ Maar dus niemand, nee.” In een enkel geval is dat wellicht maar goed ook. „Het nummer Gebroken is een wat zwaarder liedje. Als iemand zou weten dat het over hem zou gaan, dan zou hij waarschijnlijk wel denken: ‘Auw!’ Hopelijk is hij verder gegroeid. Het was misschien ook wel moeilijk connecten met mij.”

Plannen rondom optredens en nieuwe muziek staan vanwege haar zwangerschap en de lockdown logischerwijs op een lager pitje, al is er zeker nog het nodige om naar uit te kijken in de nabije toekomst. „We hebben zeker wat op de plank liggen en we gaan ook verder met schrijfsessies. Ik ga wel gewoon verder, maar ik weet niet hoe het over een maand eruitziet. We zijn ook online heel actief, dus liever dat we ons daarop focussen. Ik heb een kantoorpand met mensen in dienst, waardoor onze aandacht minder op de studiosessies ligt en meer op onze online werkzaamheden.”

Nienke Plas had nog een kinderwens

Het was voor Nienke even slikken toen alles plat kwam te liggen een jaar geleden. „Ik gedij juist heel goed door continu bezig zijn en veel van mezelf te vragen. Alle shows stonden ineens stil, alsof je een pauzeknop ingedrukt had. Het leven kwam een beetje in een putje, maar gelukkig kwam ik daar snel weer uit. In een worst case scenario: wat gaan we doen? Het trouwfeest hadden we al uitgesteld en we hadden nog een kinderwens. We dachten aanvankelijk dat we misschien na de bruiloft voor een tweede kindje konden gaan, als het ons gegund is. We hadden zoiets van: ‘We gaan het gewoon proberen. Dit is het moment; gewoon doen!’”



De minder volle agenda hielp bij het besluit. „Ik weet dat er licht aan het eind van de tunnel is en de tijd tikt gewoon door. Ik ben niet te oud, zeker niet, maar als ik een beetje op de kalender kijk, komt het qua planning nu beter uit dan volgend jaar na de bruiloft.” Het idee was sowieso om het bruiloftsfeest ergens na de officiële huwelijksvoltrekking te houden. „Het trouwen stond toch al ingepland, dus dat hebben we gewoon laten doorgaan. Het was helemaal niet romantisch, in zo’n kille kantoorruimte bij het stadsdeelkantoor. Binnen een kwartier was het gedaan en stonden we al buiten. Het plan was om het een maand later dunnetjes over te doen met een jurk en de hele shebang. Je stelt een feestje uit; er zijn ergere dingen, hoor.”

Laptop mee naar het ziekenhuis

Nienke heeft voor aanvang van ons gesprek net haar zoontje Frenky-Dean op bed gelegd. Hij is inmiddels zes. De zwangerschap van haar tweede kindje verloopt voorspoedig. „Je bent het veel meer gewend dat je lijf verandert. De tweede keer verandert alles sowieso sneller. Je denkt: ‘Ik lijk wel zeven maanden zwanger!’ Ik heb nu een eigen bedrijf, dus je werkt wel veel langer door. Eerder, toen ik nog in loondienst werkte, trok ik om zes uur de deur achter me dicht en klaar.”

Nu ze zelf een zaak runt, heeft ze veel meer begrip voor haar vorige bazin, die ondanks haar zwangerschap lange dagen maakte. „Ik was toen heel verbaasd dat de directrice tot de laatste week bleef zitten. Tot ze ineens thuis bleef op een maandag, want de weeën waren begonnen. Ik dacht: ‘Wow, ze neemt geen verlof.’ Nu ik een eigen bedrijf heb, denk ik dat ik ook geen verlof ga nemen. Lichamelijk kan ik nog heel veel. Als ik in het ziekenhuis moet bevallen, gaat de laptop mee, ja, en alle opladers.”



Niet elke avond op pad

Hoe haar agenda er na haar zwangerschap uitziet, weet Nienke Plas op dit moment nog niet zo goed. Kan het zijn dat we straks minder van haar gaan horen zodra haar tweede kindje geboren is? „Het is de eerste keer dat ik zwanger ben terwijl ik me in dit werkveld begeef. Geen idee hoe ik het straks ga doen. Misschien zeg ik als het kind eruit is: ‘Ik voel me herboren, let’s go!’ Of ik ben helemaal uit elkaar getrokken en denk: ‘Laat me maar met rust.’ Dat kan ik me ook indenken.”

Elke avond het land in om op te treden, sluit ze in elk geval uit. „Stel: alles gaat weer open en we gaan in een vaart weer verder, dan zie ik mezelf niet drie avonden in de week in het theater staan en niet thuis slapen en de baby niet zien. Dat zie ik mezelf niet doen.” De komende tijd blijft ze in elk geval nog lekker in de weer. „Resley probeert wel minder dingen te plannen op een dag omdat hij ziet dat ik sneller moe word. Zolang het allemaal goed gaat en de weeën ver uit elkaar liggen en ik kan nog iets doen, zoals een interview, dan doe ik het gewoon.”