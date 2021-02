Dit land kampt met een tekort aan wiet (en het is niet Nederland)

Het gebruik van marihuana, oftewel hasj of wiet is niet alleen in Nederland legaal. Ook in Jamaica mogen inwoners een jointje roken. Juist dit land kampt momenteel me een wiettekort door een mislukte oogst.

Het tekort aan marihuana komt door een aantal factoren. Jamaica werd de afgelopen tijd getroffen door moeilijke weersomstandigheden. Na een periode van zware regenval volgde namelijk extreme droogte. Daarnaast nam de lokale consumptie toe, maar het aantal marihuanaboeren af. Experts vrezen dat de illegale markt op het eiland hierdoor groeit.

Wiet schaarser en duurder

Het imago van Jamaica wordt al langer geassocieerd met het roken van een jointje. Het land kenmerkt zich door reggae, rastafari en, jawel, marihuana. In 2015 wordt gereguleerde medische marihuana toegestaan en kleine hoeveelheden wiet gedecriminaliseerd.

De weersomstandigheden en mislukte oogst zorgen voor tienduizenden dollars aan verlies. Daardoor is de wiethandel op het eiland schaarser en duurder geworden. Maar ook de welbekende pandemie speelt een rol in de het productieproces van cannabis. De strenge coronamaatregelen, waaronder een avondklok om 18.00 uur, belemmeren de boel. De marihuanaboeren kunnen niet meer ’s avonds op de velden werken.

Legale weg is duur

Volgens activisten zorgen de pandemie en de versoepelingen van de Jamaicaanse marihuanawetten voor een toename van wietconsumptie. Veel toeristen komen normaal gesproken naar het eiland voor wat ‘ontspanning’. Door het coronavirus is er weinig toerisme, maar de lokale consumptie neemt toe. En daardoor is cannabis momenteel schaars.

In Jamaica staat cannabis bekend onder de noemer ‘Ganja’. De Cannabis Licensing Authority van de Jamaicaanse overheid houdt toezicht op 29 legale marihuana-telers. Volgens de overheidsinstantie is er geen tekort aan cannabis in de gereguleerde industrie. Boeren en activisten zeggen echter dat de legale weg voor bewoners vaak duur en onbereikbaar is.