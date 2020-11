Bijna honderd aanvragen voor legale wietteelt afgewezen

Bijna honderd aanvragen voor de wietproef zijn afgewezen. Van de 147 aanvragen gingen er 96 de prullenbak in, meldt het ministerie van Volksgezondheid vandaag. Volgende week donderdag vindt er een loting plaats waaruit tien aspirant-telers moeten komen. Zij moeten dan nog wel een integriteitsonderzoek ondergaan.

De tien telers mogen legaal wiet gaan leveren aan door de overheid gereguleerde coffeeshops. Er doen tien gemeenten aan het experiment mee.



Onderzoek wietteelt

In de pot zitten 39 loten hoewel er 51 aanvragen door de selectie zijn gekomen. Dat komt omdat iemand bijvoorbeeld zes aanvragen voor zes locaties kan indienen. Als die zes aanvragen allemaal zijn goedgekeurd, worden ze ondergebracht in één lot. Als dit lot dan gekozen wordt, zal de winnaar daarvan uiteindelijk één locatie moeten uitkiezen waar hij wiet wil gaan telen.

Eind februari moet na een onderzoek duidelijk zijn of de tien aan het wietexperiment mogen meedoen. Als er een aspirant-teler niet door de screening komt, neemt de eerste op de wachtlijst zijn plaats in.

De Piratenpartij is in elk geval voor.



In Mexico wordt wiet gelegaliseerd. In voormalige gidsland Nederland zitten we tot 2024 vast in een van tevoren al mislukte wietproef. De Piratenpartij wil wiet zo snel mogelijk legaliseren en inzetten op informeren en reguleren#VotePirate #StemPiraathttps://t.co/qsBIXvLwCp — Piratenpartij (@Piratenpartij) November 20, 2020

Lokale procedures

Na de proef is nog wel zeker zes maanden voorbereidingstijd nodig voor de telers aan de slag kunnen gaan. Mogelijk zijn nog lokale procedures nodig om wiet te gaan telen.

Het experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Nu is er nog een gedoogbeleid.

