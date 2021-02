TikTok-ster Dazharia Shaffer (18) overleden door zelfdoding

De Amerikaanse TikTok-ster Dazharia Shaffer is overleden door zelfdoding. Dat meldt People. Ze was 18 jaar oud.

Dazharia Shaffer stond op TikTok bekend als Dee en had in korte tijd 1,4 miljoen volgers verzameld. Op maandag postte ze op Instagram een serie foto’s en video’s met het onderschrift ‘Last post🥺’. Een dag later bevestigde de politie haar dood.

TikTok huilt om overleden Dazharia ‘Dee’ Shaffer

Na het hartverscheurende nieuws stroomde TikTok vol met reacties en steunbetuigingen van fans. “Ik hield van haar, ze was mijn favoriete TikTokker. Ze had zo’n mooie spirit. Rust zacht Dee”, zegt een van haar fans. “Je verdraagt de pijn of het lijden niet langer. Ik wou dat ik je nog meer had gezien. Het spijt me, ik ben zo verdrietig. Dat je mag rusten in het paradijs en weet dat je gemist zult worden! 💔🕊”, zegt een ander.

De vader van de populaire influencer, Raheem Alla genaamd, bedankt de fans van zijn dochter in een video op TikTok. “Dank voor alle steun en liefde voor mijn dochter. Helaas is ze niet langer bij ons en gaat ze naar een betere plek. Ze was mijn beste vriend en ik was er nog niet op voorbereid om haar te moeten begraven.”

“Ik ben zo diepbedroefd. Ik kan echt niet geloven dat je gaat”, schrijft de moeder van de overleden TikTok-ster in een emotioneel bericht op Facebook. “Ik wou dat je me kwam vertellen dat het een grap was, maar dat is het niet. Ik wou dat ik had kunnen sterven in plaats jou. Rust zacht engel.”

Social media en mentale gezondheid

Dazharia Shaffer heeft het op TikTok wel eens over mentale problemen gehad, en over problemen rond haar thuissituatie. Maar dit had niemand zien aankomen. Haar dood is een losstaand en treurig geval, maar dit soort schrijnende gevallen roepen natuurlijk wel de vraag op of er niet eens beter gekeken moet worden naar bepaalde wetten rond social media.

Uit verschillende onderzoeken (1, 2, 3) blijk dat platforms als Instagram, TikTok en Facebook in ernstige gevallen verslaving, angst, slapeloosheid, depressie en een beschadigd gevoel van eigenwaarde kunnen veroorzaken. The Social Dilemma gaat deels over dit onderwerp. Lees in dit artikel meer over die documentaire op Netflix die iedereen gezien moet hebben.