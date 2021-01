Zo reageert de wereld op Joe Biden als president van de VS

Ruim een uur geleden werd Joe Biden officieel de 46ste president van de Verenigde Staten. De inauguratie was, zoals altijd, een heel spektakel. Jennifer Lopez en Lady Gaga zongen, er waren veel prominente figuren aanwezig er en werd veel gespeecht. Voor veel ‘gewone’ Amerikanen was het echter vooral een online-evenement.

Het Biden-team had het volk meermaals opgeroepen om vooral niet naar de inauguratie te komen, maar die gewoon lekker vanaf de bank te bekijken. Daar luisterden ze naar: het was lang niet zo druk als anders bij zo’n ceremonie. Ook liepen alle politici en andere prominente figuren, zoals de Clintons en de Obama’tjes, met mondkapjes op. De hele wereld keek mee: wat vond het ‘gewone volk’ van de inauguratie?

Jongste dichter ooit bij een inauguratie

Waar Twitter het meest mee bezig lijkt te zijn, is Amanda Gorman. Zij droeg tijdens de inauguratie een gedicht voor, en is daarmee de jongste dichter op een inauguratie ooit. Ze is namelijk nog maar 22. Mensen vinden haar, haar gedicht en haar uitvoering geweldig. „Er is altijd licht, zolang we moedig genoeg zijn het te zien. Er is altijd licht, zolang we moedig genoeg zijn dat te zijn”, klonk het bijvoorbeeld.



‘There is always light.

Only if we are brave enough to see it.

There is always light.

Only if we are brave enough to be it.’ — National Youth Poet Laureate Amanda Gorman delivers a soaring poem at Pres. Biden’s inauguration pic.twitter.com/wpljO4j2Dm — NowThis (@nowthisnews) January 20, 2021

„Ik ben sprakeloos, deze jongedame is misschien wel het hoogtepunt van de inauguratie”, zegt iemand.



I am just…speechless. This young woman might be the highlight of the #Inauguration #AmandaGorman #NationalPoetLaureate pic.twitter.com/xmXIOkzxfw — Members of the Press WTF (@CatladySnark) January 20, 2021



22-year-old Amanda Gorman is the youngest inaugural poet in U.S. history. Watch her full poem: "A skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one." pic.twitter.com/KEPsxqTBmD — CBS News (@CBSNews) January 20, 2021

Lady Gaga, JLo en Garth Brooks zingen voor Biden

De optredens van Lady Gaga, Jennifer Lopez en Garth Brooks waren ook om van te smullen: zo haalde Gaga uithaal na uithaal en riep JLo in het midden van haar nummer een deel van de Plegde of Allegiance in het Spaans. Tijdens de inauguratie van president Trump kon hij trouwens amper artiesten vinden die voor hem wilden optreden. Biden heeft een heel scala aan artiesten kunnen strikken.



J Lo singing left-wing Woody Guthrie's This Land is Your Land and breaking into Spanish 🤣🤣🤣 The inauguration is trolling the far-right pic.twitter.com/4LUZeRhUnl — Will Black (@WillBlackWriter) January 20, 2021



remember when lady gaga turned the inauguration into her own concert?pic.twitter.com/C9QxwGm4LT — j. (@prismatic_jackk) January 20, 2021

Ook Garth Brooks, die Amazing Grace zong, doet iets opvallends: als hij langs voormalig vicepresident Mike Pence loopt, zegt hij (schijnbaar) „fuck you, Pence”.



my favorite part of garth brooks at the inauguration pic.twitter.com/EbYWuYI5MR — Fred Wood (@thatsmytrunks) January 20, 2021

‘Emotioneel en historisch’

Verder kan vrijwel iedereen het erover eens zijn dat deze inauguratie emotioneel was. President Biden sprak in zijn allereerste speech als president dan ook veel over hoop, eenheid en respect. Hij riep op tot minder verdeeldheid, en meer begrip voor elkaar.



I don’t think I’ve ever witnessed a more historic and emotional Inauguration Ceremony. Just Wow!! This really touched my heart and soul. God bless America! 🇺🇸❤️🇺🇸❤️🇺🇸❤️🇺🇸❤️🇺🇸❤️#Inauguration2021 pic.twitter.com/E3qhOyGD4E — janewayjem 🥰😍 #JCdeservedbetter #MakeJChappen♥️ (@jemabean1) January 20, 2021



This is me watching the inauguration from France pic.twitter.com/GbjTl5rEzj — Anne Munition (@AnneMunition) January 20, 2021

„Het is een nieuwe, mooie dag voor onze natie”, schrijft iemand. „Waarheid, respect en eer zijn eindelijk terug in het Witte Huis.” President Biden beloofde dan ook dat hij tot het beste van zijn kunnen zijn taak zou uitvoeren, „so help me God”.



It's a new, wonderful day for our nation. Truth, respect and honor are finally back in the White House. #inauguration #inaugurationday pic.twitter.com/05WTGHdxtB — Rebecca Corvese (@racorvese) January 20, 2021

