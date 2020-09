Duitsland weet het zeker: Navalni vergiftigd om het zwijgen op te leggen

Het zou zomaar het script van een tijdloze Netflix-serie kunnen zijn. Een politicus die zijn onvrede uit over het regime, valt er bij neer en de grote vraag die zich opwerpt: is er gif in het politieke spel? Nieuwe plotwending: Duitsland zegt van wel.

Er is namelijk „ondubbelzinnig bewijs” dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering vandaag verklaard.

Navalni ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. De vergiftiging zou blijken uit tests in een speciaal laboratorium van het Duitse leger.

Zenuwgas

„Het is schokkend dat Navalni het slachtoffer is geworden van een aanval met een chemisch zenuwgas in Rusland”, aldus de woordvoerder van de Duitse regering. Bondskanselier Angela Merkel is inmiddels op de hoogte van de bevindingen.

Volgens haar is Navalni het slachtoffer geworden van een misdaad om hem het zwijgen op te leggen. Merkel eist uitleg van Moskou. „Er zijn nu zeer zwaarwegende vragen die alleen de Russische regering beantwoorden kan en beantwoorden moet”, aldus de bondskanselier. Merkel wil met de NAVO-partners overleggen over een reactie.



Op social media wordt veel gereageerd, veelal met de strekking ‘I told you so’ en ‘no shit’, soms gepaard met gifjes met geveinsde verbazing. Ook wordt het vergif ‘novichok’ vaak genoemd, in combinatie met thee, #teanovichok, „keer wat anders dan English tea.”

Rusland

Rusland verklaarde vandaag dat het niet door Duitsland op de hoogte was gebracht over de onderzoeksresultaten. Eerder vandaag werd bekend dat Moskou gedetailleerde informatie wil hebben over de tests die Duitse artsen hebben uitgevoerd op Navalni. Volgens de Russische krant RBC heeft de Russische justitie het Duitse ministerie van Justitie gevraagd om informatie over de behandeling van Navalni. Russische aanklagers lieten vorige maand weten geen aanleiding te zien voor een strafrechtelijk onderzoek.

Duitse tests

Navalni ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel werd op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Zijn woordvoerster zei meteen dat hij vergiftigd was en dat het vergif in de thee zou hebben gezeten, die hij op het vliegveld had gedronken. Ondanks weerleggingen vanuit Rusland, zou de vergiftiging nu blijken uit tests die Duitse artsen hebben uitgevoerd.

Vergif



Navalni werd vorige maand vanuit een ziekenhuis in Omsk naar het Berlijnse Charité-ziekenhuis gebracht. Artsen in de Duitse kliniek hebben verklaard dat de oppositieleider vergiftigd kan zijn met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers.

Die stof kan ook in zenuwgassen als sarin, VX en novitsjok (‘novichok’) zitten. Dat laatste middel is gebruikt bij de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in Groot-Brittannië. Zij overleefden dat net. Op social media

Over Navalni

Navalni geldt als een fervent bestrijder van corruptie als de voornaamste oppositieleider. Hij heeft vooral veel invloed door de enorme aanhang die hij op sociale media geniet. Op de dag van de vermoedelijke vergiftiging, was hij op weg naar Siberië. Siberië is al geruime tijd het toneel van felle protesten tegen de regering van president Poetin.