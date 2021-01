Fox kondigt live toespraak Trump aan na Twitter-ban

Fox News heeft een live toespraak aangekondigd van president Donald Trump, die definitief van Twitter en andere social media is verbannen.

‘BREAKING: President Trump Speaks After Big Tech Shutdown’, aldus NewsNow van het Amerikaanse nieuwsnetwerk Fox News.

Live toespraak Donald Trump na Big Tech Shutdown

De toespraak staat gepland om 19.30 uur Nederlandse tijd op het YouTube-kanaal van Fox News en is hier live te zien. Er wordt al massaal gereageerd in de chat onder de video-aankondiging.

Nu Donald Trump het grote publiek niet meer kan bereiken via social media, grijpt hij dus weer terug naar de traditionele media. Fox News is een van de nieuwskanalen die in de Verenigde Staten bekendstaat als pro-republikeins.

Twitter-ban en Big Tech Shutdowm

Na verschillende waarschuwingen en disclaimers is Donald Trump eind vorige week verbannen van Twitter. Een tweet over de inauguratie en aanhoudende claims over verkiezingsfraude waren afgelopen vrijdag de druppel. Ook op Instagram en Facebook kan hij zich al niet meer richten tot zijn volgers. Aanzetting tot geweld is een van de genoemde redenen. En dat heeft natuurlijk veel stof doen opwaaien. Is dit wel verstandig? De meningen zijn verdeeld.

Na de ban heeft Twitter in een statement uitgelegd waarom hiertoe is overgegaan. De social media-gigant zegt het publiek de mogelijkheid te willen geven om direct te horen van verkozen volksvertegenwoordigers en wereldleiders, maar wel met voorwaarden. “Iedereen moet zich aan de regels houden en niemand mag Twitter gebruiken voor bijvoorbeeld aanzetting tot geweld”, zo is te lezen in het statement. Lees hier de volledige verklaring.

De toespraak die om 19.30 uur Nederlandse tijd staat gepland, is de eerste live speech van Donald Trump sinds de Twitter-ban en Big Tech Shutdown. Vanaf waar de toespraak gehouden wordt is niet bekend.

