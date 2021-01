Ov-fiets gaat voortaan open met ov-chipkaart: ‘Handig, gaaf!’

Mensen die gebruik maken van een ov-fiets hebben geen gedoe meer door kwijtgeraakte fietssleutels. De Nederlandse Spoorwegen gaan de ov-fiets voorzien van een elektronisch slot dat opent en sluit met de ov-chipkaart.

De eerste vierhonderd fietsen met zo’n nieuw slot staan in de stalling van station Apeldoorn en zijn vandaag in gebruik. genomen. Aan het einde van dit jaar is waarschijnlijk zo’n 70 procent van de ov-fietsen voorzien van een elektronisch slot, meldt NS.



Slot ov-fiets NS gaat voortaan open met ov-chipkaart https://t.co/aMWhVrP1Qa — NOS (@NOS) January 11, 2021

Slim slot ov-fiets springt open

Het nieuwe slot opent door de ov-chipkaart er tegen te houden. Als er een abonnement op de kaart staat, springt het ‘slimme slot’ open. Bij inlevering van de fiets wordt de huur automatisch beëindigd als de fiets op slot wordt gezet en is in de app te controleren of de fiets ook echt goed is ingeleverd.

Tijdens een proef in Apeldoorn is de techniek uitgebreid op de fietsen getest. Reizigers beoordeelden het nieuwe snufje met een 8. Ze gaven ook aan dat ze informatie wilden hebben over de werking van het slot, vandaar dat er nu op de bagagedrager van de ov-fiets een instructie is te vinden, aldus NS. Ook in de speciale NS Lab-app is informatie te vinden over de ov-fiets en het nieuwe slot.

Het nieuws rond de ov-fiets roept soms ook een vraag op.



Maar hoe ga je dan onthouden welke OV-fiets van jou is? 🤔 Niet zelden parkeer je 'm waar ook al 5 andere OV-fietsen staan. Dat nummertje aan de sleutel was dan best handig… https://t.co/TGqmoRD41Z — Patrick Sanwikarja (@psanwikarja) January 11, 2021

En deze, waarop NS direct reageerde:



Voor het inleveren op een andere locatie betaal je € 10,- toeslag, dat zou ik dus zeker afraden. Bovendien zullen niet alle locaties al zo'n OV-Fiets hebben met elektronisch slot, dat gaat gefaseerd. ^SU — NS online (@NS_online) January 11, 2021

Tweeduizend sleutels per jaar foetsie

Elk jaar verliezen de Nederlandse Spoorwegen ongeveer tweeduizend fietssleutels omdat reizigers uit gewoonte hun tweewieler op slot zetten en het sleuteltje per ongeluk mee naar huis nemen.

NS biedt momenteel 21.700 fietsen aan op bijna driehonderd locaties als stations, bus- of metrohaltes en P+R-terreinen. De afgelopen vijf jaar naam het aantal ritjes met de ov-fiets toe van 1,5 miljoen in 2014 naar 5,2 miljoen in 2019. Door het coronavirus werden er in 2020 ruim 3 miljoen ov-fietsritten gemaakt.

Gaaf nieuws over de ov-fiets

Op Twitter wordt door sommigen op het nieuws over de ov-fiets en de ov-chipkaart blij gereageerd. Jeroen bijvoorbeeld:



OV-fiets was al een uitkomst maar gaaf hoe ⁦@NS_online⁩ hiermee blijft innoveren. Kijk ernaar uit om straks weer met trein en OV-fiets te kunnen reizen! #mobiliteit #duurzaam ⁦@NS_Duurzaam⁩ https://t.co/99lOok67lo — Jeroen Vanson (@JeroenVanson) January 11, 2021

Voor deze twitteraar komt het maar wat goed uit:



Handig ik heb een fiets nodig,

Slot ov-fiets NS gaat voortaan open met ov-chipkaart – https://t.co/QZFoPM9iPk — 🇳🇱Peter🇳🇱 (@Mafkeesje1000) January 11, 2021



@NS_online Mooi! En ik ga er van uit dat als ik bij het museum ben aangekomen en de fiets daar op slot zet, en niet iemand anders mee vandoor kan? Slot ov-fiets NS gaat voortaan open met ov-chipkaart – https://t.co/Nwic0pCpNX — Linda Teders (@LTeders) January 11, 2021

