Parler: waarom Trump-aanhangers fan zijn en Amazon het verwijderde

Vanaf het moment dat de reguliere social media Trump, en ook sommige van zijn aanhangers, begonnen te blokkeren, werd het sociale medium Parler ineens een stuk bekender en meer gebruikt. Volgens Google is via Parler afgelopen woensdag zelfs opgeroepen tot het gebruik van geweld bij de invasie in het Amerikaanse Capitool.

Parler, dat praten betekent in het Frans, is een conservatieve sociale netwerk-app. Het wordt beschouwd als een kleine concurrent van Twitter, heeft 10 miljoen abonnees en 4 miljoen actieve gebruikers.

Trump Parler

Trump heeft 2,3 miljoen volgers op Parler en het medium is bij veel van de Trump-aanhangers populair, juist omdat gebruikers er van alles op mogen publiceren. En dat komt hen wel zo goed uit, nu Twitter en Facebook steeds vaker schadelijke content weren en mensen wel graag hun zegje willen doen. De app, zijn bereik en het doel zijn afgelopen week tijdens de bestorming van het Capitool niet onopgemerkt gebleven en Parler is inmiddels uit de app-winkels van Google en Apple verwijderd.



Parler appears to be dead, at least for now. The message to some on the right: You don't like Twitter? Start your own platform. Then we'll kill it. — Byron York (@ByronYork) January 11, 2021

Amazon

Vandaag wordt er maar weinig gepraat. „Deze site is niet bereikbaar”, staat er te lezen.



Parler has been shut down pic.twitter.com/xby0zkoHqX — Dax Gigandet (@DaxGigandet) January 11, 2021

Parler is nu ook praktisch verwijderd van het internet door het blokkeren van de servers van de onderneming Amazon Web Services van miljardair Jeffrey Bezos. Amazon had gewaarschuwd dat Parler zou worden gestopt als het zich niet zou inspannen om gewelddadige inhoud te bestrijden. En die inspanning was te minimaal, vond Amazon en de tech-reus ondernam actie.



Today's cover: Apple and Amazon join Google in suspending Parler https://t.co/2V4saL6GJU pic.twitter.com/pgzcNPz8Zf — New York Post (@nypost) January 11, 2021

Populariteit

Parler wordt veel benut door rechtse aanhangers van de president die in november circa 74 miljoen stemmen kreeg, maar de presidentsverkiezingen verloor van Joe Biden die zeven miljoen meer kiezers achter zich kreeg.

Het platform werd in 2018 opgezet als een alternatief voor Twitter, omdat dat medium zich schuldig zou maken aan censuur gericht tegen conservatieven in de VS. Parler claimt een onafhankelijk sociaal medium voor de vrijheid van meningsuiting te zijn en geen censuur te willen plegen.

De populariteit van Parler is mede daarom recent enorm gegroeid, onder meer nadat berichtendienst Twitter van oprichter Jack Dorsey de Amerikaanse president Trump van het platform had verwijderd. Veel boodschappen op Parler gingen over mogelijke nieuwe acties tegen de inauguratie van toekomstig president Biden en die waren op z’n zachtst gezegd niet heel knuffelig van aard.



Good. It’s appropriate that Apple removes Parler. There are limits to free speech. One cannot scream FIRE in a crowded theater. Planning violent insurrections against the government and elected officials certainly qualifies as restricted speech. — Colby Allerton (@TestColby) January 10, 2021

Oops…

Vandaag is bekend geworden dat Parler elke verwijderde post heeft gearchiveerd. „Boontje komt om z’n loontje”, reageert iemand laconiek.



😂 consequences for actions. I live. — Crafty 😷 🗣 ☃️ (@CraftyAries) January 11, 2021

Twitter

Op Twitter wordt volop gepraat over Parler en worden veel ‘lege schermen’ gedeeld. „Gefeliciteerd, jullie hebben de vrijheid van meningsuiting zo gemakkelijk opgegeven”, schrijft een ironische Amerikaan. Er wordt relativerend op gereageerd. „Het ultimatum was de gewelddadige beeldspraak te verwijderen en dat gebeurde zo te zien niet. Niet heel verrassend dus dat het uit de lucht is gehaald.”



The ultimatum was to clean up the violent rhetoric. Seeing screenshots of the stuff posted there, it's not surprising that it's gone. — Cryssl Dawn (@CrysslDawn) January 11, 2021

Sommigen zijn heel blij dat het medium uit de lucht is en uiten dat met digitaal applaus.



Anderen zijn meer rancuneus en hopen dat hetzelfde gebeurt bij Amazon zelf, „en Google, Apple, Facebook en Twitter”. Al is de vraag hoe hij dat zonder Twitter had kunnen melden.



Someone should do the same to Amazon, Twitter, Facebook, Instagram, Google and Apple. — Achintya (@AchintyaIIT) January 11, 2021



Me: Parler is down. *snickering*

*ten seconds later*

Me: No! They'll all come back to Twitter and tell us how they can't communicate with anyone. — Beau of The Fifth Column (@BeauTFC) January 11, 2021

En anderen zien de bui alweer hangen. „Straks komen ze allemaal weer op Twitter om ons te vertellen hoe ze allemaal niet kunnen communiceren met ons.”

