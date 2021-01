Beroering België over stilzwijgende verlenging lockdown: ‘Bevolking wist van niets’

In Nederland worden lockdowns en verlengingen van te voren altijd volop aangekondigd, waardoor we weten waar we aan toe zijn. Wat de extra weken betreft dan. Bij onze zuiderburen gaat het er iets stiller aan toe, tot niet zo plezante verrassing van de Belgen.

De stilzwijgende verlenging van de Belgische coronamaatregelen had beter uitgelegd moeten worden, geeft de regering toe. Belgen voelden zich door de verlenging met zes weken overvallen. „Bij Annelies Verlinden gaat het vooral om wat ze niet zegt…”, reageert Vlaming Philippe Janssens op het radio-optreden van de minister van Binnenlandse Zaken.



Over het zeggen van "bla-bla-bla" door @RuttenGwendolyn is nochtans al veel op sociale media gepost…

Bij @AnneliesVl gaat het dan vooral om wat ze niet zegt..

En tja… @MeyremAlmaci en @MeryameKitir … dat is gewoon vragen om hoofdpijn — Philippe Janssens (@pjans68) January 13, 2021

Zes weken verlenging

De maatregelen zouden vrijdag aflopen, maar bleken voor nog eens zes weken voortgezet. Dat maakten journalisten dinsdagavond op uit het Staatsblad – de regering had niet gerept over een verlenging en evenmin een andere datum genoemd.



Dat had anders gemoeten, erkent minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op nieuwszender Radio 1. Maar ze benadrukt dat de maatregelen niet per se allemaal tot 1 maart van kracht blijven. Ze kunnen tussentijds, als de stand van de epidemie het toelaat, gewoon versoepeld worden. Volgende week vrijdag bijvoorbeeld, als de zes Belgische regeringen weer bijeenkomen voor hun coronacrisisberaad.

In de tussentijd blijven Belgen het vreemd vinden dat hun niets is verteld. „Hier hebben we al een avondklok en verlengen ze de lockdown tot 1 maart zonder de bevolking hiervan op de hoogte te brengen. Is blijkbaar vandaag in het Staatsblad verschenen, bevolking wist van niets!”, schrijft Chantal Peters.



Meen je niet! — Mariska (@SweetLakeB) January 13, 2021

België

België staat er vooralsnog een stuk beter voor dan de buurlanden, ook al zijn de coronamaatregelen er milder en zijn bijvoorbeeld de winkels open. Maar de epidemie lijkt ook bij de zuiderburen weer wat op te vlammen. Daardoor slinkt de hoop dat Belgen de komende weken weer naar de kapper zouden kunnen.

De krokusvakantie is in ieder geval nog te vroeg om op vakantie te gaan, benadrukt Verlinden. Dat was ook een belangrijke reden de maatregelen te verlengen. De regering wilde burgers en bedrijven in de toeristische sector duidelijkheid geven, zegt de minister. Maar ze neemt de kritiek op de gebrekkige communicatie „uiteraard zeker mee, we moeten daar aandacht voor hebben. Dat is belangrijk voor het draagvlak en de motivatie van de mensen.”

