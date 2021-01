Zeepaardje gered door reddingsteam en vervoerd in ambulance ‘in hondenpoepzakje’

Het kleinste diertje ooit dat het speciale reddingsteam Zeedieren heeft gered: een zeepaardje. Een unicum. „Wat doen we toch bijzondere transporten, appte een collega me.”

Bij paal 18 op het strand van Ameland werd zondag een levend zeepaardje gevonden. Amelander Klaas Kolk vond het diertje en hij schakelde meteen het ReddingsTeam Zeedieren (RTZ) in, dat daarop met de dierenambulance kwam om het diertje te helpen.



Zondag 10-01-2021 kwam er bij RTZ Ameland een bijzondere melding binnen. Een levend zeepaardje, terugzetten was geen optie. In een zakje met zeewater is het diertje overgebracht naar Natuurcentrum Ameland. Hier mag het diertje bij de andere zeepaardjes verblijven. pic.twitter.com/82ROQLEc6Y — Reddings Team Zeedieren NL (@RTZ_NL) January 11, 2021

„In een schoon hondenpoepzakje met zeewater is het zeepaardje overgebracht naar het Natuurcentrum Ameland in Nes waar het mooie beestje bij de andere zeepaardjes mag verblijven. We hopen dat het zeepaardje zijn avontuur gaat overleven. Wat een doortastend optreden van Klaas om het kleine zeedraakje in een zakje met zeewater te doen! Hulde!”, laat RTZ weten, samen met Dierenambulance Ameland.

Reddingsteam

Het speciale reddingsteam zit door heel Nederland, mits een beetje dicht bij zee uiteraard, en telt zo’n 55 teamleden. Jaap van der Hiele uit Middelburg is een van hen, tevens contactpersoon van Stichting ReddingsTeam Zeedieren. Reddingsacties zijn er in alle soorten en maten, maar die van dat zeepaardje is zeker een firsttimer. „Het kleinste beestje ooit dat we hebben gered.” Nog kleiner dan je hand, schat hij de grootte, heel andere koek dan de butskoppen, bruinvissen en potvissen waarvoor ze vaak uitrukken.



„Van nog geen tien centimeter naar vijftien-en-een-halve meter, zo erg kan het verschillen.” Al redden ze ook weleens sepia, van van die hele kleine inktvisjes die in tapas-restaurants vaak gefrituurd op het menu staan. „Die zijn inderdaad erg lekker, ja, maar verder doen we vooral groter spul.”

‘Bijzondere transporten’

Zondagavond kreeg hij een appje van een collega. „We doen echt bijzondere transporten, hè Jaap.” Van der Hiele knikt aan de andere kant de lijn. „Dat doen we inderdaad. Het geeft een kick als je een bijzonder dier hebt kunnen redden, of dat nou een zeepaardje, bruinvis of whatever is. Als je de controle over de verzorging krijgt en hem levend kunt overbrengen naar een opvanglocatie, is dat mooi en schitterend. Dat hebben we dan toch maar weer met z’n allen voor elkaar gekregen.”

Van der Hiele, wiens lievelingsdier „gewoon een normale hond is” heeft net een dode bruinvis opgehaald in Westkapelle, gisteren was er een dode bruinvis in Domburg. „Die heb ik naar Utrecht gebracht, naar de faculteit dierengeneeskunde waar het verder wordt onderzocht.”

Blauwe haai

Gelukkig ook vaak genoeg levende dieren, hoor, grijnst de Zeeuwse reddingsactieman door de telefoon. „Maandag hebben we nog een paar zeehonden gered.”



Maandag 11-01-2021 was een druk dagje voor RTZ Zuid-West. Maar liefst 4 jonge grijze #zeehonden in het gebied op verschillende stranden: Westkapelle, Westerschouwen, Brouwersdam & Cadzand. Ze hoefden niet allemaal naar de opvang, 2 van de 4 werden gemarkeerd voor observatie pic.twitter.com/6d8mrLOfCB — Reddings Team Zeedieren NL (@RTZ_NL) January 12, 2021

De blauwe haai van medio december vergeet hij niet snel. Ze kregen een oproep en reden in hun fourwheeldrive naar Ouddorp, waar wandelaars de gestrande blauwe haai van zo’n anderhalve meter in leven hielden. „Ze hielden hem continu in beweging, dat hebben ze heel goed gedaan.” Het reddingsteam nam het van daar over en bracht het beest in een transportkist naar Blijdorp. „Onderweg hielden we telkens een zuurstoffles bij z’n bek.” En met verve, want diezelfde avond werden ze gebeld door de dierentuin. „Hij was meteen al opgeknapt en hij kon weer worden teruggezet in de Noordzee. Dat zijn de leuke dingen.”



De redding van de blauwe haai is een unicum, @RotterdamZoo heeft er een mooi verhaal van gemaakt. Dit is te lezen in het NL en ENhttps://t.co/otbv3UFaXU — Reddings Team Zeedieren NL (@RTZ_NL) December 15, 2020

En het zeepaardje?

Het levende zeepaardje kon dus niet teruggezet worden in de Noordzee en daarom werd contact opgenomen met Natuurcentrum Ameland. In het Natuurcentrum aan de Strandweg in Nes is het diertje in het bassin met andere zeepaardjes geplaatst, meldt de Leeuwarder Courant. Het zeepaardje wordt goed in de gaten gehouden en het lijkt op dit moment goed te gaan. Het is nu afwachten of het beestje het avontuur ook de komende tijd weet te overleven. Vooralsnog zit het rustig verscholen tussen het zeewier.