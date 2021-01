Oproep aan kabinet: ‘Prik ook ’s nachts en red het festivalseizoen’

Als het kabinet het festivalseizoen wil redden, moeten de GGD’s zo snel mogelijk het aantal vaccinaties opvoeren. De tijd dringt, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) in het Algemeen Dagblad. „Nederland moet een voorbeeld nemen aan Israël, die prikken dag en nacht door, alsof ze in een oorlogssituatie zitten.”



Zelden zo eens geweest met een oproep tijdens deze Corona crisis! Berend Schans steengoede oproep! #evenementen #COVID19 #COVID19NL https://t.co/7LHgAwAdjW — johan de vos (@JohandevosBreda) January 10, 2021

‘Naald erin en knallen’

„Gewoon naald erin en knallen. De hele dag en nacht door. Hoe eerder we deze periode achter ons kunnen laten, hoe beter. Ik hoor nu dat gezonde, jonge mensen zoals ik pas in september aan de beurt zijn. Dat duurt echt veel te lang.” Volgens de directeur snakken publiek, organisatoren en de mensen die werkzaam zijn in de evenementenbranche naar de terugkomst van de grote feesten, festivals en sportmanifestaties.

Maar de kans bestaat dat er binnen nu en een paar maanden een streep gezet moet worden door het aankomende festivalseizoen. Als het kabinet geen vaart maakt met het opvoeren van de vaccinaties, is die kans nog groter. „Iedereen ziet het licht aan het einde van de tunnel. Het saamhorigheidsgevoel om met z’n allen weer plezier te maken, is groot. Laten we er dan ook voor zorgen dat we de klus klaren.”

‘Iets gezelligs’ maken van prik

De VNPF-directeur is van mening dat het uitrollen van het vaccin in Nederland heus niet zo moeilijk zou moeten zijn. „Het zetten van een injectie is niet heel moeilijk. Daar heb je geen extreem gespecialiseerde mensen voor nodig”, vindt hij.

Ook aan de bereidheid van het volk ligt het volgens Schans niet. „Als er een Elfstedentocht is, gaat iedereen ook midden in de nacht langs de kant staan. Dat zou hier ook goed kunnen.” Hij roept daarom op om van de prik „iets gezelligs” te maken. „Zorg ervoor dat iedereen het gevoel krijgt dat we het inderdaad samen doen. Dan zijn we er zo!”



Berend Schans is een kat in 't nauw in 't kwadraat met enge krankzinnige uitspraken: "Gewoon naald erin en knallen" en "Als er een Elfstedentocht is, gaat iedereen ook midden in de nacht langs de kant staan. Dat zou hier ook heel goed kunnen. Maak er gewoon iets gezelligs van"😬 — Bluffcatcher (@BluffcatcheRon) January 10, 2021

In november nog zei Schans dat hij wel wat zag in een vaccinatiepaspoort om toegang te krijgen tot festivals. „Ik snap dat het lastig is, maar we moeten het erover hebben”, zei hij destijds. Niet alleen vaccinatiepaspoorten moeten het makkelijker maken om festivals coronavrij te houden, ook bijvoorbeeld sneltesten zouden ingezet kunnen worden.

