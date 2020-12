OMT-leden bedreigd via social media, soms ook thuis opgezocht

Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, zijn de afgelopen tijd bedreigd. Een enkel OMT-lid wordt zelfs beveiligd.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, bevestigde een bericht hierover van NU.nl.

Gommers spreekt volgens NU.nl over ernstige bedreigingen via sociale media. Soms worden OMT-leden ook thuis bezocht.

‘Vreselijke aap’

Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die ook zitting heeft in het OMT, zegt dat hij een brief heeft ontvangen waarin hij „vreselijke aap” werd genoemd. De schrijver van de brief denkt dat er in de dierentuin nog wel een plek zou zijn voor de hoogleraar. Iemand anders schreef „ga maar terug naar de Duitsers”. Die brieven werden niet per post bezorgd, maar in de brievenbus van Voss gedaan. Dat wijst erop dat de schrijver het adres van de hoogleraar weet en dus langs is geweest.

Ook OMT-lid en viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam zegt tegen NU.nl brieven thuis te hebben gehad en via sociale media te zijn bedreigd. Zo kreeg ze berichten met een afbeelding van een strop met daarbij de teksten “it’s waiting” en “nog even”. Voor Koopmans was dit voldoende reden om voortaan met de auto naar haar werk te gaan en niet meer met de trein, zoals ze voor de coronacrisis deed.

Meerdere leden van het OMT, onder wie Koopmans, overwegen volgens de nieuwssite te stoppen met mediaoptredens, aangezien de dreigementen toenemen kort nadat ze in de media over het coronavirus hebben verteld.

‘Zal maar een gek tussen zitten’

Op Twitter reageren mensen verontwaardigd op de berichten over de bedreigde OMT-leden. Zo zegt Hans: „Die anonieme bedreigers van OMT-leden zijn natuurlijk gewoon laffe angsthazen, maar er zal maar een gek tussen zitten.”



Die anonieme bedreigers van OMT-leden zijn natuurlijk gewoon laffe angsthazen, maar er zal maar een gek tussen zitten. — Hans C⭕️uzijn #ProudParent🏳️‍🌈 #BlackLivesMatter (@hcouzijn) December 4, 2020

Andere mensen maken simpelweg duidelijk dat dit soort gedrag echt niet door de beugel kan. „Mensen, waar zijn we toch mee bezig?”.



Goedemorgen! Begint je dag met zo'n bericht 👇. Stuitend.

Uit welke hoek dit gajes komt staat er niet bij maar #viruswaanzin lijkt me een reële optie. Aanpakken die gasten! Ik wens de 'meerdere OMT-leden' veel wijsheid en sterkte toe.🙏 @MarionKoopmans @AVIPNL https://t.co/G84wHbKTek — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 😷 (@marcelbar8) December 4, 2020



Opzoeken en bedreigen OMT-leden. Maar we vinden dat het lekker gaat, zo in deze kerstmaand? Mag hopen op aangifte + vervolging. — Sander Gorissen (@sandergorissen) December 4, 2020

