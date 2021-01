Diederik Gommers en Marion Koopmans krijgen de Machiavelliprijs 2020

Marion Koopmans en Diederik Gommers krijgen dit jaar de Machiavelliprijs. Het bestuur van Stichting Machiavelli maakte vandaag bekend dat de hoogleraar virologie en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care ervandoor gaan met de winst.

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Zo worden Koopmans en Gommers geprezen vanwege „hun niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal”, is te lezen in het juryrapport.



Dialoog met twijfelaars

„Het bewust opzoeken van de dialoog met twijfelaars over de wetenschap en tegenstanders van het beleid, heeft bijgedragen aan een groter begrip, zeker bij jongeren. Het siert Koopmans en Gommers dat zij het informeren van een breed publiek tot hun roeping hebben gemaakt naast hun dagelijks werk in de zo urgente bestrijding van het coronavirus. Een roeping die beiden met grote vanzelfsprekendheid en kundigheid uitoefenen.”

De prijs wordt op maandag 15 februari uitgereikt in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het is de 32ste keer dat de prijs wordt uitgereikt. De prijsuitreiking is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet fysiek toegankelijk voor het publiek.

Vorig jaar won Elliot Higgins van journalistiek collectief Bellingcat de prijs.

Gommers-tattoo

Het is qua naamsbekendheid en waardering een prima tijd voor Diederik Gommers. Een prijs is tot daaraantoe, maar wanneer iemand jouw gezicht op zijn lichaam wil laten zetten, dan heb je het pas echt gemaakt. Dat beloofde 3FM-dj Sander Hoogendoorn namelijk, tijdens Serious Request: The Lifeline. Als hij 10.000 euro aan donaties binnen zou halen, liet hij het hoofd van de ic-arts op zijn lichaam vereeuwigen.

Hoogendoorn speelde al langer met de gedachte om „coronaheld” Gommers op zijn lijf te vereeuwigen. Volgens hem is juist Gommers de man die Nederland door de crisis heen sleept. „Met zijn kennis, kunde en hart van goud.”

En het is gelukt: zodra de tattooshops weer open gaan, zal de dj voor altijd rondlopen met Gommers’ hoofd op zijn lichaam. „Trots dat het lukte, maat toch wel een beetje balen.”



