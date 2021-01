Trump-ban op Twitter nu al effectief: onderzoek toont eerste resultaten

Is het nou wel of niet goed om Donald Trump monddood te maken op social media? Daarover verschillen de meningen sterk. Feit is dat de ban op Twitter en Facebook nu al effectief is, zo toont het eerste onderzoek aan.

In de nasleep van de Capitool-bestorming besloten Twitter, Facebook en andere social media op 8 januari Donald Trump te blokkeren. De genoemde reden is aanzetting tot geweld met serieuze gevolgen. Het resultaat is nu al aantoonbaar: een plotselinge daling van de online verspreiding van ‘valse claims’ over de verkiezingen.

Trump-ban op Twitter: 73% minder leugens

Uit een onderzoek van Zignal Labs, waarover Vox en The Washington Post afgelopen weekend berichtten, blijkt dat sinds de dag van de Trump-ban het aantal leugens en claims over verkiezingsfraude met 73% is gedaald op social media.

Zignal Labs is daarbij voorzichtig met het trekken van conclusies. Het gaat natuurlijk om het effect op korte termijn. Dat de hoop op een overwinning van Trump minder is geworden nadat het Congres de verkiezingsoverwinning van Joe Biden bevestigde, zou ook kunnen meespelen.

Minder dubieuze hashtags

Maar de cijfers uit het onderzoek laten wel degelijk grote verschuivende trends zien sinds de Trump-ban op Twitter en andere social media. Niet alleen de verspreiding van desinformatie is minder geworden. Ook de online discussie over onderwerpen die aanleiding waren voor de Capitool-bestorming, en waarvoor wordt gevreesd tijdens de inauguratie op 20 januari, is afgenomen.

Het gebruik van hashtags die verband hielden met de Capitool-bestorming daalde ook significant. Vermeldingen van de hashtag #FightforTrump, die in de week voor de bijeenkomst op grote schaal werd gebruikt op Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale media, daalden met 95 procent. Ook het gebruik van #HoldTheLine, #StopTheSteal en ‘March for Trump’ daalde met meer dan 95 procent.”

Onderzoek gaat door

Na de Trump-ban verbood Twitter ook meer dan 70.000 accounts, die verband hielden met de QAnon-samenzweringstheorie. Dit speelt natuurlijk ook mee met de daling van valse claims over verkiezingen en samenzweringstheorieën. Het onderzoek van Zignal Labs is uitgevoerd van 9 januari tot en met vrijdag 15 januari. Het gaat dus om de eerste week na de verbanning, maar de onderzoekers blijven de ontwikkelingen monitoren.