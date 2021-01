Kathedralen in Groot-Brittanië omgetoverd tot priklocatie

Van kathedraal naar priklocatie. In Engeland worden steeds meer kerken ingezet als vaccinatielocatie. De meeste kerkgebouwen staan leeg omdat diensten veelal online gehouden worden. „Het meest glamoureuze vaccinatiecentrum van Groot-Brittannië.”

Gisteren werden de eerste mensen gevaccineerd in de middeleeuwse kathedraal in Lichfield in Noord-Engeland en vandaag werd ook de kathedraal in Salisbury in het zuiden van Engeland omgetoverd tot prikplek.



Quite a sight to behold as Lichfield Cathedral is converted into a COVID-19 Vaccination Centre #COVID19 #coronavirus #CovidVaccine pic.twitter.com/rKteZEk2Bt — Carl Recine (@carlrecine) January 15, 2021

De kathedralen zijn erg geschikt als locatie om te vaccineren omdat ze vaak veel parkeerplekken in de buurt hebben en er binnen ruimte genoeg is om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

80-plussers

Ouderen, en voornamelijk 80-plussers krijgen daar het AstraZeneca-vaccin toegediend. Dat is mogelijk omdat het vaccin van AstraZeneca, anders dan het Pfizer-vaccin, niet bij extreem lage temperaturen bewaart hoeft te worden. Het vaccin mag namelijk gewoon in de koelkast. „Dit is een hele praktische manier om onze middelen ter beschikking te stellen”, zegt een vertegenwoordiger van de kerk.

Michael Fabricant van de Conservatieven in het Britse parlement noemde het op Twitter „het meest glamoureuze vaccinatiecentrum van Groot-Brittannië.” De Britse regering hoopt halverwege februari zo’n 15 miljoen 70-plussers gevaccineerd te hebben.



