RIVM: „Om en nabij” de 200 gevallen van de Britse variant in Nederland

Er zijn in ons land inmiddels „om en nabij” de 200 gevallen van de Britse variant van het coronavirus geconstateerd. Dat zegt een woordvoerster van gezondheidsinstituut RIVM na een bericht in het Algemeen Dagblad. Het is ongeveer een verdubbeling van het aantal gevallen vergeleken met een week geleden.

Maar bij een klein deel van de besmette personen is er een echte link naar het Verenigd Koninklijk. Daarom neemt men aan dat de Britse variant meer greep op Nederland gaat krijgen. Gedacht wordt dat tussen de 1,5 en de 5 procent van de coronagevallen door de Britse mutatie komt, afhankelijk van de regio. Het RIVM hoopt aan het begin van de komende week met meer informatie te kunnen komen.

De Britse variant van het coronavirus kan in maart tot een nieuwe coronagolf in Nederland leiden, waarschuwde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vrijdag ook al.

Britse variant kan overheersen

Volgens berekeningen kan half maart het punt worden bereikt dat meer Nederlanders de Britse variant hebben dan een andere variant. Meer dan 200.000 mensen tegelijk zijn dan besmet en per dag zouden er aanzienlijk meer dan 10.000 mensen positief getest worden. In de tweede helft van maart liggen in dat geval meer dan 3000 mensen in de ziekenhuizen. Nu zijn dat er 2500.

