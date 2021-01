Het RIVM meldt fors minder (5340) positieve coronatests

Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn er 5340 nieuwe coronatests bijgekomen. Dat zijn er 722 minder dan de dag daarvoor. Toen werden er nog 6093 nieuwe besmettingen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dit is bijgesteld naar 6062.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98 tegen 96 op vrijdag en 88 op donderdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Minder patiënten op de IC

Het totaal aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen komt uit rond de 41.109. Dat komt neer op ongeveer 5873 nieuwe positieve coronatests per dag. Een week geleden lag het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag nog rond de 7532.

Op dit moment liggen er in Nederland ongeveer 2365 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 109 minder dan gisteren. Van deze 2365 coronapatiënten liggen er 671 op de Intensive Care. Dat zijn er 19 minder dan gisteren.

Rol Britse variant

Het RIVM bevestigde vandaag ook dat er ongeveer 200 gevallen van de Britse variant in Nederland zijn vastgesteld. Het is ongeveer een verdubbeling van het aantal gevallen vergeleken met vorige week.

Een groot deel van die besmettingen kan nog niet direct gelinkt worden aan het Verenigd Koninkrijk. Men verwacht mede daardoor ook dat de Britse variant meer greep op Nederland gaat krijgen.

Als het zo doorgaat verwacht men dat er half maart meer Nederlanders zijn met de Britse variant dan Nederlanders met een andere variant van het coronavirus. Naar verwachting zullen dan 200.000 mensen tegelijk corona hebben en daar kunnen per dag 10.000 nieuwe positieve coronatests bijkomen. Als deze verwachtingen uitkomen, kunnen er in de tweede helft van maart meer dan 3000 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis liggen. Op dit moment liggen er ongeveer 2500 coronapatiënten in het ziekenhuis.

