Opvallende oproep van Sunweb: ‘Boek bij de concurrent’

Reisorganisatie Sunweb doet vandaag een opvallende oproep in verschillende kranten. Met een paginagrote advertentie in De Telegraaf en het AD roept de reisorganisatie mensen op om hun vakantie voor de zomer bij concurrenten als TUI, D-reizen of Corendon te boeken.

Met de campagne wil Sunweb aangeven dat elke boeking op dit moment telt voor de sector. „Want vakantie is belangrijk voor iedereen. Plan daarom alvast je vakantie voor zomer 2021. En bij wie je dan boekt, maakt voor nu even niet uit.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sunweb en andere reisorganisaties worden door de coronapandemie en alle maatregelen tegen de verspreiding van het virus zwaar getroffen. Door de Nederlandse overheid wordt het momenteel ook afgeraden om in het buitenland op vakantie te gaan. Sunweb voert daarom in ieder geval tot 19 januari geen vakantiereizen uit.

Burger King

Maar het bedrijf wil voorkomen dat Nederlanders door de lockdown even helemaal niet aan vakanties denken. Sunweb hoopt dat iedereen wel gewoon begint met het plannen van vakanties voor later dit jaar. De campagne is volgens de onderneming geïnspireerd op een recente oproep van Burger King om ook te bestellen bij andere fastfoodketens.

Lees ook: Illegale raveparty in Frans dorp na twee dagen gestopt