Enige vrouw in federale dodencel VS waarschijnlijk snel geëxecuteerd

De executie van de ter dood veroordeelde Lisa Montgomery mag op 12 januari toch doorgaan. Het federale hof van beroep heeft het besluit van een lagere rechter om de executiedatum uit te stellen teruggedraaid.

Montgomery is de enige vrouw die in een federale dodencel zit in de Verenigde Staten. Ze werd is 2004 veroordeeld voor het wurgen van een zwangere vrouw, waarna ze de baby uit haar buik sneed. De 23-jarige Bobbie Jo Stinnett was op dat moment acht maanden zwanger. De baby overleefde het en Montgomery deed alsof het haar kind was. Sinds 2008 zit ze in een dodencel.

Uitstel

Op 8 december zou Montgomery ter dood gebracht worden, maar haar advocaten vroegen om uitstel nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus. Ze vroegen om meer tijd voor een gratieverzoek.

Nu heeft het federale hof van beroep besloten dat de executiedatum niet uitgesteld had mogen worden, waardoor het vonnis nog voordat Joe Biden aantreedt als president voltrokken kan worden. Dat meldt CNN. Biden is een tegenstander van de doodstraf.

De meeste gevangenen op de dodencel zijn veroordeeld door rechters in de vijftig afzonderlijke staten. Enkele misdaden vallen echter onder federale jurisdictie, zoals spionage, vliegtuigkaping en bankroof. Lisa Montgomery werd veroordeeld voor ontvoering met de dood tot gevolg, wat ook een federale misdaad is.

Psychische problemen

De advocaten van Montgomery hebben aangegeven dat hun cliënt kampt met zware psychische problemen. Ze zou in haar jeugd zijn misbruikt. De advocaten willen nu dat het voltallige hof van beroep zich over de zaak gaat buigen.

Het zou de eerste federale executie zijn van een vrouw zijn sinds 1953, toen Bonnie Brown Heady ter dood werd gebracht voor ontvoering en moord, en Ethel Rosenberg voor spionage

