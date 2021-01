Man met valse papieren, Glock en 550 kogels gearresteerd bij het Capitool

Een Amerikaanse man uit de staat Virginia is gearresteerd bij een van de checkpoints in de buurt van het Capitool. De man had een vals toegangsbewijs voor de inauguratie van Joe Biden bij zich. Toen de politie hem daarnaar vroeg, bekende de man ook geladen wapens bij zich te hebben. Wat de man precies van plan was, is nog niet bekend, zo meldt NBC News.

De verdachte is de 31-jarige Wesley Allen Beeler. De Amerikaan liet valse papieren zien bij het checkpoint vlakbij Lower Senate Park. Toen de agenten ook nog de pro-wapenstickers op de achterkant van zijn bolide zagen, besloten ze hem te ondervragen.

„Een oprechte fout”

Beeler bevestigde een Glock in een armleuning van zijn auto te hebben. De politie besloot daarop om zijn auto te doorzoeken en vond naast het vuurwapen nog zo’n 550 kogels. Als gevolg daarvan werd Beeler gearresteerd voor het mogelijk hebben van een wapen zonder vergunning, het hebben van een ongeregistreerd vuurwapen en voor het bezitten van ongeregistreerde munitie.

Tegenover the Washington Post noemde Beeler de situatie „een oprechte fout”. De Amerikaan werkte naar eigen zeggen als beveiliger in Washington, was te laat en vergat dat hij zijn wapen nog in zijn auto had liggen. De man stelt ook dat hij een vergunning heeft om in Virginia een wapen te mogen dragen. Beeler ontkent dat er, naast het wapen, nog 550 kogels in zijn auto gevonden zijn.

Bestorming Capitool

De arrestatie van Beeler volgt amper twee weken op de bestorming van het Capitool. Demonstranten bestormden het gebouw, vernielden alles wat ze tegenkwamen en kwamen in aanraking met de politie. Als gevolg daarvan zijn ongeveer vijf mensen overleden en zijn er nog veel meer gewonden gevallen.

Gevreesd wordt voor nieuwe ongeregeldheden. Washington, waar de inhuldiging op 20 januari is, verandert steeds meer in een vesting. Duizenden reservestrijdkrachten van de Nationale Garde staan paraat om de veiligheid te waarborgen.

