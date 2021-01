In Drenthe weten ze het al: nul grote evenementen tot 1 juni

Grote evenementen zullen in Drenthe tot in ieder geval 1 juni niet plaatsvinden. Niet één. De gedachte: dan weten organisatoren maar waar ze aan toe zijn.

Ook al krijgen we eerst nog een avondklok te verwerken, velen zullen toch enige hoop op evenementen hebben de komende maanden. Of vanaf de zomer dan misschien. Dat er nu wordt gevaccineerd tegen het coronavirus, biedt toch wat hoop. In Drenthe weet men dat de stekker nu al voor de komende viermaanden uit grotere evenementen getrokken is. Drenthe is de eerste provincie die de forse beslissing heeft genomen.

Evenementen Drenthe: nee

De twaalf burgemeesters uit de provincie besloten daar gezamenlijk toe vanwege het te hoge aantal coronabesmettingen, bevestigt de Veiligheidsregio Drenthe. Verschillende carnavalsoptochten, paasvuren en schaatstochten zullen daarom niet doorgaan.

Met het standpunt willen de burgemeesters vooral duidelijkheid geven aan de organisatoren. „We hebben nog veel te veel besmettingen”, zegt voorzitter van de veiligheidsregio Marco Out. “Daar komt bij dat lang nog niet iedereen voor de zomer is gevaccineerd en het verloop van de Britse variant van het virus onvoorspelbaar is. Dat maakt dat het gewoon niet realistisch is dat er al voor juni evenementen kunnen plaatsvinden.”



Evenementen verplaatsen

Out roept organisatoren op tijdig contact met de veiligheidsregio op te nemen als ze een datum na 1 juni in gedachten hebben om het evenement naartoe te verplaatsen. „We weten niet wat er na de zomer mogelijk is, maar we willen met elkaar goede afspraken maken en ook zorgen voor spreiding van evenementen in onze provincie.”

Wel hebben de burgemeesters hun jawoord gegeven voor de opening van natuurijsbanen bij eventuele vorst. Voorwaarde is dat er maximaal 125 schaatsers per ijsbaan worden toegestaan. Voor de organisatie van toertochten op natuurijs worden geen ontheffingen verleend.

Kabinet gaat wel testen

Ondanks de invoering van strengere coronamaatregelen heeft het kabinet ingestemd met het organiseren van zogenoemde fieldlabs. Daarbij gaat het dan om landelijke evenementen. Dat zijn praktijktesten om inzicht en data te vergaren rondom het verlagen van de besmettingsrisico’s op evenementen. Het gaat dan om twee voetbalwedstrijden van NEC en Almere City, een cabaretvoorstelling van Guido Weijers, een zakelijk congres en mogelijk twee concerten. De fieldlabs moeten in februari worden gehouden.

