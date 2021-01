Britse variant zorgde niet voor grote uitbraak Lansingerland

De Britse variant van het coronavirus is niet wijdverspreid in Lansingerland. Er zal in de gemeente en ook door virologen, bij GGD’en en in de zorg enigszins opgelucht zijn ademgehaald.

Dat de Britse variant van het virus niet keihard heeft huisgehouden, concludeert de GGD Rotterdam-Rijnmond na een groot bevolkingsonderzoek onder tienduizenden inwoners van de gemeente. De uitbraak van de Britse variant lijkt zich beperkt te hebben tot één basisschool, RKBS Willibrord in Bergschenhoek.

Groot onderzoek naar Britse variant

De GGD begon vorige week met het onderzoek. Van de circa 63.000 inwoners van Lansingerland hebben ongeveer 45.000 zich laten testen. Van bijna 27.000 is de uitslag bekend. Dit bracht 242 coronagevallen aan het licht. Van hen had zo’n 12 procent de Britse variant. Dat komt neer op ongeveer 29 gevallen. „Het vervolgonderzoek laat zien dat de situatie meevalt in Lansingerland en dat het aantal nieuwe besmettingen per dag afneemt”, concludeert de GGD.



De Britse mutatie is vooral gevonden bij leerkrachten en leerlingen van RKBS Willibrord en bij hun gezinsleden. Bij aangrenzende scholen en kinderdagverblijven is ook getest, maar dat leverde slechts twee positieve tests op, en één van die twee had de Britse variant.

Uitbraak is nu uitgedoofd

De uitbraak bij de Bergschenhoekse basisschool begon eind november en is inmiddels uitgedoofd. De bron van de uitbraak is niet duidelijk geworden. Volgens de GGD hield iedereen zich goed aan de coronaregels. De snelheid waarmee de Britse variant zich daar toch kon verspreiden, laat volgens de onderzoekers zien dat de mutatie inderdaad besmettelijker is dan ‘oude’ varianten van het coronavirus.

In de gemeente Lansingerland liggen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Alle inwoners van twee jaar en ouder konden zich laten testen, ook als zij geen corona-achtige klachten hadden. Het was de eerste keer in Nederland dat er gericht extra werd getest in een gebied waar een grote uitbraak was. De inwoners konden naar de XL-teststraat bij het nabijgelegen vliegveld van Rotterdam en naar drie mobiele locaties in de gemeente.

Tests op Britse variant gaat nog even door

De tests zijn nog niet helemaal afgerond, de laatste inwoners moeten nog getest worden en het Erasmus MC is nog bezig met het analyseren van de laatste monsters. Dat kan nog een paar weken duren.

Op 11 januari werden inwoners van Lansingerland opgeroepen zich massaal te laten testen op corona en dus ook de Britse variant van het virus. De oproep gold voor iedereen vanaf 2 jaar. Die jonge leeftijd riep nogal wat verontwaardiging op. Onder meer model Doutzen Kroes gaf haar mening, die neer kwam op ‘blijf van onze kinderen af’. Anderen gingen daar weer tegenin, omdat het haar kinderen niet betrof. In Lansingerland maakten inwoners er geen punt van. Kinderen werden getest en zij gingen met een ‘dapperheidsdiploma’ naar huis.

Burgemeester Pieter van der Stadt is blij dat 70 procent van ‘zijn’ inwoners zich heeft laten testen. Op de website van Lansingerland schrijft hij: „Wat ben ik ontzettend trots op u allemaal! Lansingerland heeft zich van zijn beste kant laten zien.”

