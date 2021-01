Helft jongvolwassenen gaat zich niks aantrekken van avondklok

Het is nog steeds niet duidelijk of een avondklok werkelijkheid wordt. Om dat besluit te nemen, heeft het kabinet meer overleg nodig. Maar of die maatregel nou ingevoerd wordt of niet, bijna een derde van de Nederlanders zegt zich er niks van aan te zullen trekken.

Dat meldt Hart van Nederland op basis van onderzoek in het eigen panel. Van de Nederlanders beneden de 30 jaar geeft maar liefst de helft aan stiekem de deur uit te zullen gaan terwijl dat dan eigenlijk niet mag.

Avondklok gevoelige maatregel

Hart van Nederland deed de peiling nu de invoering van de avondklok steeds reëler lijkt te worden. Gisteren sprak het kabinet met deskundigen over de zeer gevoelige maatregel, maar daar kwam dus geen besluit uit. Komende week wordt er verder gepraat.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 60 procent van de mensen zegt keurig binnen te zullen blijven. Weinig mensen denken dat de maatregel ook goed gehandhaafd gaat worden. 60 procent zegt hier geen vertrouwen in te hebben tegenover 35 procent die denkt dat dat wel goed komt.



Het grote probleem met vrijheidsontnemende maatregelen zoals een avondklok is dat het de contactmomenten niet reduceert, maar juist concentreert op een korter deel van de dag. Daarom zijn supermarkten nu ook extra lang open. Spreiding! En buiten is gezond! — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) January 18, 2021

Avondklok op tafel bij burgemeesters

Vanavond bespreekt de Veiligheidsraad opnieuw de avondklok. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio spreken met justitieminister Ferd Grapperhaus als vertegenwoordiger van het kabinet over nieuwe argumenten om de avondklok in te voeren.

Maar tot zover bekend zijn zowel de politie als de burgemeesters geen voorstander van het invoeren van een avondklok. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, vindt het „een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. Er moet een overtuigend antwoord zijn dat het helpt”.



. @NPORadio1 / @1_OP_1 : Hubert Bruls, vrzttr @Vberaad & burgemeester @gem_Nijmegen stelt wel dat het Veiligheidsberaad niet een #avondklok zal afwijzen op principiële gronden. "Als er een overtuigend antwoord hierover komt dat dit moet, dan gaan we dat niet tegenhouden." — 1OP1 (@1_OP_1) January 13, 2021

Alternatieven

Ook de alternatieven voor een avondklok, zoals een visiteverbod, worden besproken vanavond. Later in de week moet duidelijk worden of het kabinet nog meer maatregelen afkondigt, en welke. Als ze dat doen is dat vanwege het opduiken van de zogenoemde ‘Britse variant’ van het virus.

Het Veiligheidsberaad buigt zich ook over de verlenging van de strenge lockdown, die morgen officieel van kracht wordt. Actuele problemen die ondertussen zijn opgedoken komen op tafel. Na afloop van de vergadering geven beraadsvoorzitter Bruls en minister Grapperhaus in Utrecht een toelichting op gemaakte afspraken.



Is dat van ‘ experts pleiten voor avondklok, visiteverbod en strenger handhaven’ Sorry maar dat visiteverbod nee, ik kan het al niet goed hebben als ik 1 dag alleen thuis zit :’) — ~ 𝒿𝓊𝓁𝒾𝒶 ☾ (@fxckngjules) January 12, 2021

