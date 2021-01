Bezorgdheid over Britse variant neemt toe, evenals capaciteit teststraten

Nu de Britse variant van het coronavirus in opmars is, waarover de zorgen steeds groter worden, hebben de GGD’en besloten om de capaciteit van de teststraten op te voeren.

Zij kunnen binnenkort 175.000 tests per dag uitvoeren. Nu zijn dat er 120.000. Dat heeft André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland, gezegd op NPO Radio 1. Hij verwacht een nieuwe toestroom in de teststraten door de Britse coronavariant. „De cijfers geven geen aanleiding om gas terug te nemen.”

Teststraten niet vol



@GGD_RR Teststraten vol!!!! Mijn zoon kan zich niet laten testen , alleen 100 km verderop maar hij heeft geen auto! Opschalen svp! — Wil (@Wil57627844) December 21, 2020

De testlocaties zijn momenteel niet vol, iets wat eind vorig jaar wel anders was op sommige plekken. De regionale gezondheidsdiensten voerden vorige week iets minder dan 300.000 tests uit, gemiddeld iets meer dan 40.000 per dag. Dat lage aantal baart Rouvoet zorgen. „Ofwel mensen hebben geen klachten en laten zich daarom niet testen. Ofwel mensen hebben klachten en laten zich niet testen.”



De Britse variant komt steeds vaker voor en deze is besmettelijker. Nu contacten verminderen betekent minder zieken in de toekomst. ⬇️ Deze week:

38.776 mensen pos. getest.

1.348 zkh opgenomen

252 op de IC

608 mensen overleden. Meer info: https://t.co/2k1aOyBL1c pic.twitter.com/D7Kf7pgfQV — RIVM (@rivm) January 19, 2021

Dat laatste speelt in elk geval een belangrijke rol, dat mensen denken: het zal wel een verkoudheid zijn.” De uitbraak is namelijk nog lang niet onder controle, benadrukt de oud-politicus. „We moeten terug naar 2000 positieve tests om de situatie beheersbaar te houden.” Het aantal positieve tests is de afgelopen dagen meer dan het dubbele.

Meer capaciteit in teststraten vanwege Britse variant https://t.co/ia6UoleBYB pic.twitter.com/gMzWtt16u8 — Skipr (@skipr) January 21, 2021

Avondklok

Rouvoet roept mensen daarom op zich te laten testen. „Voor onze volksgezondheid en voor de bescherming van ouderen is het enorm belangrijk. De capaciteit is er, de snelheid is er, maak er gebruik van.” En het is helemaal gratis.



Is er ergens een site waar te zien is hoeveel mensen zijn gevaccineerd? — Bart ⭕️ (@BeedeGee) January 19, 2021

Rouvoet liet ook weten dat hij gemengde gevoelens heeft over de avondklok, waarover vandaag wordt gesproken in de Tweede Kamer. „Ik zie wat het kan doen voor het reproductiegetal van het virus. Dat vind ik betekenisvol, dan moet je het niet nalaten. Maar tegelijk ben ik beducht voor de impact op de samenleving. Vind hem wel heftig, ben er ambivalent over.” Als Rouvoet zelf nog Kamerlid was geweest, zou hij uiteindelijk wel voor de regel hebben gestemd „met het oog op de publieke gezondheid”.

Overigens sprak hij in 2010 nog over een heel andere avondklok.



Hé? Ik hoor net iets over Rouvoet… Die wil een avondklok instellen voor jongeren onder de 16? Na 10 uur niet meer over straat!? Sick. — Deniz Alkaç (@denizalkac) January 18, 2010



André Rouvoet is beducht op de impact op de samenleving van de #avondklok. "Vind hem wel heftig. Ben er ambivalent over." Maar onder de streep, in belang van volksgezondheid, snapt hij de keuze voor de klok. — 1OP1 (@1_OP_1) January 21, 2021

Herhaalvaccinatie

De GGD voert niet alleen de coronatests uit, maar vaccineert ook medewerkers van verpleeghuizen. Binnenkort zal de GGD ook mensen uit de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging inenten. Het kabinet maakte gisteren bekend dat de herhaalvaccinatie wordt uitgesteld. Mensen die nu een afspraak maken, krijgen niet drie maar zes weken na de eerste prik een herhaalprik. Meer mensen kunnen dan alvast hun eerste vaccinatie krijgen, is de gedachte. Rouvoet kan daar mee leven. „Bij zo’n vaccinatiecampagne, waarbij we een jaar bezig zullen zijn, moet je risico’s nemen”, aldus Rouvoet, die spreekt van een „gecalculeerd risico”.