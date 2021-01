Aardbeving Indonesië eist tientallen levens op Sulawesi

Indonesië is vandaag getroffen door een forse aardbeving. Voor vele levens wordt gevreesd, tientallen doden zijn er op Sulawesi in ieder geval.

Het dodental door de aardbeving op het Indonesische eiland Sulawesi is – op het moment van schrijven, vrijdag kort voor de avond, opgelopen tot 42. Meer dan zeshonderd mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 6.2. Duizenden bewoners van het eiland zijn geëvacueerd.



Veel schade aan gebouwen en vliegveld

Het epicentrum van de aardbeving was rond de westelijke plaats Majene, waar veel schade werd aangericht. In de nabijgelegen stad Mamuju zijn 34 lichamen geborgen. Veel gebouwen, waaronder honderden huizen, het vliegveld en het kantoor van de gouverneur, zijn beschadigd. Ook zijn een ziekenhuis en een hotel in in de stad van 110.000 inwoners ingestort.

Er liggen nog mensen onder het puin, maar onduidelijk is hoeveel vermissingen er zijn. Teams van het Rode Kruis helpen met zoeken en voeren medische hulp, drinkwater, dekzeilen en andere goederen aan.

Rode Kruis Indonesië zoekt onder het puin

„Het zoeken naar overlevenden onder het puin en het verzorgen van gewonden is voor ons als Rode Kruis nu topprioriteit”, zegt Jan Gelfand, het hoofd van het Internationale Rode Kruis in Indonesië. „De eerste uren zijn cruciaal om zoveel mogelijk levens te redden. We werken de klok rond om gewonden te helpen, hen te beschermen tegen het coronavirus en hulp te bieden aan de duizenden mensen die hun huis noodgedwongen moesten verlaten.”



Volgens lokale media moesten reddingsoperaties worden gestaakt vanwege zware regenval.

De aardbeving vond rond 02.00 uur (lokale tijd) plaats en zorgde voor veel paniek. Er waren zeven seconden trillingen te voelen. In de uren na de aardbeving volgden tientallen zware naschokken.

Tweede aardbeving Indonesië in een paar uur

Enkele uren eerder werd het gebied al opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.9. Volgens het rampenbestrijdingsbureau heeft een reeks aardbevingen in de afgelopen 24 uur zeker drie aardverschuivingen veroorzaakt en de elektriciteitsvoorziening afgesneden.

