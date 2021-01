Trump an American Dream is dé Netflix-docu om nu te kijken

Impeachment of niet, het imperium van Donald Trump is behoorlijk aan het instorten. Het gescheld en de tweets van de laatste jaren kennen we, nu is het wel eens tijd voor wat duiding. Trump: An American Dream is wat dat betreft dé docu-serie op Netflix om nu te kijken.

“De wereld bestaat uit roofdieren en prooien. Ik ben een roofdier”, zegt de piepjonge Donald Trump in één van zijn eerste publiekelijke interviews. In Netflix-documentaire, gemaakt door 72 Films, wordt duidelijk wie deze man is en wat hem bewogen heeft.

Het levenspad van Donald Trump

Centraal in Trump: An American Dream staat de obsessieve drang om beter te presteren dan zijn vader Fred, vastgoedontwikkelaar en filantroop. Het eerste succes van Donald Trump was een wolkenkrabber, die hij in 1979 kocht voor 25 miljoen dollar. Hij doopte die om tot Trump Tower en wist in die tijd al op ingenieuze wijze de media te bespelen. De toren werd breed uitgemeten als een persoonlijk succes, waar hij nog lang op zou teren.

In werkelijkheid kwamen de ideeën meestal van anderen, maar een merk was geboren. Alles waar Trump op werd geplakt, groeide uit tot een succes. Althans, dat deed de wilde zakenman voorkomen. Na het vastgoed volgde de casino’s en die brachten pas echt serieuze problemen met zich mee. Donald Trump zette met entertainmentpaleizen als Taj Mahal Atlantic City de casinowereld op zijn kop. Maar overal leed hij verlies en de schulden stapelden zich op. Hier begon hij te leven van rechtszaak tot rechtszaak, en hij er meestal mee weg. De rol van de Deutsche Bank daarbij wordt niet onderbelicht in de docu-serie.

5 redenen om Trump: An American Dream op Netflix te kijken

Er zitten meer interessante elementen in Trump: An American Dream dan zijn carrière. Alleen de unieke beelden uit de jaren 80 en 90 zijn al heerlijk. Langs de tijdgeest van verschillende Amerika’s zie je de charmante casino-cowboy veranderen in een zelfbenoemd ‘roofdier met giftanden’. Vriend en vijand komen uitgebreid aan het woord, de Netflix-documentaire is objectiever dan wordt beweerd. En wat was nou de trigger om president te worden? Check op Manners Magazine de volledige 5 redenen om deze docu-serie te kijken.

Impeachment

Inmiddels is Donald Trump de eerste president ooit tegen wie een tweede afzettingsproces wordt gevoerd. Een impeachment hangt hem boven het hoofd. Hou Metronieuws in de gaten voor het laatste nieuws.

