Wiebes stapt op: voel me niet schuldig, wel heel zwaar medeverantwoordelijk

Minister Eric Wiebes stapt op naar aanleiding van de toeslagenaffaire. „Ik voel me niet schuldig, wel heel zwaar medeverantwoordelijk.” Reacties zijn er volop.

„De rechtstaat heeft gefaald. Ik worstel er al enige tijd mee, langer dan ik in het begin wilde toegeven.” Zo begint het zegje van de voormalige minister van Economische Zaken en Klimaat vanmiddag na de persconferentie van demissionair minister-president Rutte.

Diepe ellende

Wiebes was in het vorige kabinet als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst, die met een totaal ontspoorde jacht op vermeende fraude met de kinderopvangtoeslag duizenden ouders in diepe financiële ellende stortte.

Wiebes noemt de manier waarop deze mensen bejegend zijn „buitengewoon ernstig”. „Ik kan het moeilijk van me afzetten, het is eigenlijk in me gaan zitten.”



— Henk Boshove 💥 (@henk038) January 15, 2021

‘Lieve collega’s’ van Wiebes

Hij stapt per direct op. „Dat wil ik, dat hoort ook bij mij. Mijn manier van werken is dicht bij de inhoud, ik wil alles zo lang mogelijk depolitiseren en met deze stap doe ik dat nu weer.”

Voor zijn „lieve collega’s in Den Haag” heeft hij nog een toeslagenaffaire-tip. „Ga terug naar de inhoud en snel aan de slag, het belang van de ouders en kinderen staat voorop. Op zich helpt aftreden daarbij niet, maar het voorkomt wel dat we er politiek gedoe over hebben, dat hebben we al genoeg.”

Wiebes, die in het verleden meerdere complexe dossiers behandelde (van Noord/Zuid-lijn tot de aardbevingen in Groningen en het Klimaatakkoord), bedankt daarna iedereen voor de samenwerking. Er is geen ruimte voor vragen.

‘Nog verdrietiger’

Toch weet NOS-verslaggever Ardy Stemerdink nog snél even een vraag te stellen (die de kijker thuis niet goed hoorde), waarop Wiebes graag nog wil antwoorden, waarna de vraag vanzelf duidelijk wordt. „Ik heb heel lang gezocht naar wat ik anders kon doen, voel me buitengewoon zwaar medeverantwoordelijk. Ik loop er mee rond, het verlaat me niet meer. Maar ik heb niet kunnen ontdekken wat ik mogelijkerwijs had kunnen doen om dit te voorkomen. Dat maakt dit nog verdrietiger.”



Ontslag

Koning Willem-Alexander heeft Wiebes vanmiddag „op de meest eervolle wijze ontslag verleend”, staat in een verklaring vanuit de koning.



Ontslag aangeboden aan de koning.

— Jeroen Stans (@JeroenStans) January 15, 2021

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (ook VVD) neemt het beheer van zijn ministerie tijdelijk van hem over. De post van Wiebes zal „op korte termijn” door een vervanger worden overgenomen. De VVD zal naar verwachting zelfs over een paar dagen al een naam naar buiten brengen.

Van Nieuwenhuizen verdiept zich aankomend weekend in de dossiers. Ze erkent dat met het vertrek van Wiebes veel kennis over onder meer de steunpakketten het ministerie verlaat. „Maar ik ken Wiebes al lang en hij zal zeker bereid zijn me uitgebreid te ondersteunen als ik hem bel.”

Reacties

„Een man met een bak kennis, creativiteit en vindingrijkheid”, omschrijft Rutte zijn partijgenoot. „Een unieke man, die heeft bijgedragen aan het sleutelen van de steunpakketten. We gaan hem zeker missen.” Van hem had hij niet weggehoeven, zegt hij ook nog, „maar het was zijn besluit.”

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) werkte de afgelopen periode nauw samen met Wiebes, onder meer bij de totstandkoming van verschillende economische steunpakketten. Hij vindt het „persoonlijk verdrietig” dat Wiebes vertrekt en zegt dat hij diens keuze niet zag aankomen.

Op social media lijkt het wel alsof Wiebes bijna geen enkele fan had, al zijn het op social media natuurlijk ook vaak de mensen die iets of iemand niet leuk vinden die reageren. Toch zijn er ook mensen die middels een #wiebesappreciatietweet hun waardering voor de voormalige minster willen tonen.



— Janno Sturm (@JannoSturm) January 15, 2021



— Sietske Aussems (@saussems) January 15, 2021



— Jaap Laning (@JaapLaning) January 15, 2021



