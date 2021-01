Bus bungelt over rand viaduct in New York, zeven mensen raken gewond

Een bizar ongeluk met een bus heeft The Bronx in New York opgeschrikt. Bij het ongeval raakten ten minste zeven mensen gewond, onder wie de buschauffeur. Met de bus reed hij door een reling en belandde bungelend over de rand van een viaduct.

Dat meldt CNN vandaag. „De bus bungelt nu over de rijbaan eronder”, zei de New York Police Department.

Bus maakt val van 15 meter

Het ongeluk vond gisteren net voor middernacht (Amerikaanse tijd) op de Cross Bronx Expressway en University Avenue plaats. De politie meldt dat al de gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen zijn gebracht. „Het voertuig viel ongeveer 15 meter naar beneden op de weg”, zei Paul Hopper, plaatsvervangend hoofd van de FDNY op het Instagram-account van de brandweer van New York City.



Oorzaak ongeluk bus nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk of het busongeluk werd veroorzaakt door een bedieningsfout, of een mechanische storing. Het ongeval zorgde voor flinke problemen. Zo werden bijvoorbeeld de straten nabij de plaats van het ongeluk afgesloten. Daarnaast zeggen ambtenaren dat het verkeer in het gebied door het ongeval werd vertraagd. Volgens de politie zijn er zware sleepwagens ter plaatse aanwezig, die zich voorbereiden om de bungelende bus te verwijderen.

Angstaanjagend incident voor inzittenden