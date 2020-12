Kort voor de eerste coronavaccinaties in de Europese Unie, zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie de hoop te hebben dat alles in het komende jaar weer normaler gaat verlopen. „De vaccinaties zullen helpen om geleidelijk aan terug te keren naar ons normale leven”, zei Ursula von der Leyen zaterdag in een video op Twitter.

Als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, zegt ze, kunnen de mensen weer gaan reizen. Ook kan men vrienden en familie zien en de vakantie normaal doorbrengen. „Maar tot die tijd moeten we voorzichtig blijven.” De eerste doses van het coronavaccin, gemaakt door Pfizer en BioNtech, zullen morgen in de EU worden geïnjecteerd.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020