Zo heet het kerstkindje van Danny Vera en zijn vriendin

Danny Vera en zijn vrouw Escha Tanihatu hebben een kerstkindje gekregen. Dat maakte de zanger vanmiddag bekend op Instagram. Het meisje draagt de naam Lavie Vey Vera en werd op Eerste Kerstdag geboren.

De zanger, die dit jaar voor het eerst de Top 2000 aanvoert met zijn nummer Rollercoaster, noemt de geboorte van Lavie een „kerstwonder”. „Geboren op 25 december! Welkom in onze wereld klein meisje”, schrijft Vera. „Moeder en dochter maken het goed.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fans reageren verheugd op het babynieuws en wensen Danny en Escha, die in 2013 trouwden, veel geluk. Het bericht op Instagram had na een uur 10.000 likes. „Gefeliciteerd, zo mooi!”, is de reactie van bijvoorbeeld Marlijn Weerdenburg. „Gefeliciteerd met jullie Miracle!”, knipoogt Ilse DeLange naar haar eigen song.

Lees ook: Voorzitter Europese Commissie: vaccineren helpt terugkeer normale leven