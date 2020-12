Verschillende coronatestlocaties doelwit van vandalisme

De Volkskrant bericht vandaag over het voorval in Amsterdam. Daar vloog namelijk vorige week een steen door de ramen van een testlocatie in de RAI. Ook werden ramen ingegooid bij een testlocatie in Zuidoost, de exacte datum is daarvan onbekend. Een woordvoerder van de GGD vertelt dat er aangifte is gedaan en dat de locaties momenteel beveiligd worden.

Teststraat onklaar maken

Ook werd vandaag bekend dat in het Limburgse Urmond bij een testlocatie een zwartgeblakerde rolpoort werd aangetroffen. Op beveiligingsbeelden is in de nacht van dinsdag op woensdag om 2.15 uur een lichtflits te zien. Dit was waarschijnlijk een korte brand. De politie vermoedt dat dit het werk is van een brandstichter. Een waarschijnlijk onbekende dader heeft geprobeerd de teststraat onklaar te maken. De politie is momenteel nog bezig met een onderzoek.



De politie heeft woensdag een melding gekregen over een poging brandstichting bij #corona #testlocatie in #Urmond. Op bewakingsbeelden is rond 2.15 uur afgelopen nacht een lichtflits te zien bij de teststraat. We zijn op zoek naar getuigen! Meer info via https://t.co/eHU2RJBBER — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) December 16, 2020

Belaagd met vuurwerk

„We leven in een moeilijke tijd. Onze mensen staan al negen maanden elke dag klaar om testen af te nemen. Ik hoop dat ze hun werk kunnen blijven doen. Dat is in het belang van de hele bevolking”, vertelt GGD Zuid-Limburg Frank Klaassen in een reactie aan 1Limburg. Mensen kunnen zich wel nog steeds laten testen op de Urmondse testlocatie.

Dinsdagavond werden medewerkers van een coronatestbus in Urk belaagd door jongeren met vuurwerk. Deze jongeren trokken meerdere keren de stekker uit de stroomvoorziening van de bus. Medewerkers die in probeerden te grijpen werden bekogeld met vuurwerk.