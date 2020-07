Joran van der Sloot heeft corona: ‘Nederland, help hem’

Joran van der Sloot, misschien wel de bekendste Nederlandse gevangene in het buitenland, is besmet met het coronavirus. Maar in de gevangenis in Peru is geen medische hulp voorhanden, volgens zijn familie.

En daarom heeft de familie van Van der Sloot bij de Nederlandse ambassade om medische hulp gevraagd voor hem.

Verzoek familie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws dat het verzoek van de familie is binnengekomen. De Nederlandse ambassade heeft contact opgenomen met de gevangenis in de Peruaanse stad Juliaca waar Van der Sloot vastzit, maar de gevangenis kon niet bevestigen dat Van der Sloot besmet is met het coronavirus.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan niet veel te kunnen doen aan de gezondheidssituatie van een Nederlandse gevangene in het buitenland en dat het aan de gevangenissen is om de juiste zorg te verlenen. Het ministerie zegt de zaak wel goed in de gaten te houden.

Telefoontje

Van der Sloot zou telefonisch aan zijn moeder hebben laten weten dat hij positief getest is en alle symptomen heeft. „Hij is er slecht aan toe en krijgt geen hulp van een dokter”, zegt een naast familielid van Van der Sloot tegen RTL Nieuws.

Mail en appjes

Hij is tijdens zijn gevangenschap getrouwd en volgens de Amerikaanse journaliste met de Nederlandse naam Greta van Susteren mailde zijn echtgenote haar een paar dagen geleden al met ‘het nieuws’, zo schrijft ze op Twitter. „Maar ik weet nooit of het waar is wanneer iets van Joran komt…” Ook kreeg ze een appje van een vriend van Joran, die schreef dat hij veertig graden koorts had en moeilijk kon ademen.

Van der Sloot, die een eigen Wikipedia-pagina heeft, zit vast voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores in 2010. Ook wordt hij nog altijd verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005.

Gevangenis

De lokale belangenorganisatie Defensora del Pueblo meldt volgens RTL Nieuws dat zeker vier gevangenen en zeven bewakers positief zijn getest in de gevangenis in Juliaca, waar een flinke overbevolking is en slechte hygiëne-omstandigheden. Of Van der Sloot ook corona heeft, weet de woordvoerder niet. Eén gevangene is in het ziekenhuis overleden als gevolg van het virus.

Defensora del Pueblo eist dat de gevangenis meer maatregelen neemt om de gevangenen en werknemers te beschermen. De gevangenis in de Zuid-Peruaanse stad was niet bereikbaar voor commentaar.

