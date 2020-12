Zware vuurwerkbom in flat Alphen ontploft, man opgepakt

In een flat in Alphen aan den Rijn is vandaag een zware vuurwerkbom ontploft. Daarbij is één persoon gewond geraakt, deze wordt behandeld.

De politie heeft een man van 35 jaar oud uit Alphen aan den Rijn aangehouden voor de ontploffing van de zware vuurwerkbom. Daarbij raakte één persoon zwaargewond. Die is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de brandweer van veiligheidsregio Hollands Midden ontplofte de vuurwerkbom in een flat aan het Aidaplein. De zware illegale vuurwerkbom heeft voor flink wat schade aan de flat gezorgd en de eerste twee verdiepingen zijn dan ook ontruimd. De politie heeft onderzocht of er nog meer vuurwerk in het appartement lag en of er dus nog sprake was van ontploffingsgevaar.

Dat bleek het geval te zijn: in het appartement is explosief materiaal aangetroffen. De EOD komt ter plaatse om dat onschadelijk te maken, maar „dat duurt nog wel even”, aldus de brandweer.



Op de eerste verdieping van een flat is zwaar illegaal vuurwerk ontploft. Een slachtoffer wordt behandeld. Politie gaat onderzoeken of er meer vuurwerk ligt en er dus nog ontploffingsgevaar is. Bewoners worden ontruimd. https://t.co/acXvdn98nO — Hollands Midden (@BRW_HM) December 31, 2020

Voor de bewoners van de eerste twee verdiepingen van de flat is opvang geregeld.

Drukte bij de flat

Volgens de brandweer lijkt het bouwwerk zelf nog stabiel. Een bouwkundige kijkt daar momenteel naar. Er is door de brandweer opgeschaald naar middelbrand om de coördinatie van de ontruiming goed te laten lopen.

Bij de flat zijn veel omstanders aanwezig. De brandweer roept op weg te blijven en vooral niet naar de flat toe te komen. „Er is niets te zien en je brengt je eigen gezondheid in gevaar. Ook nu is het nog steeds coronatijd. Bij de opvanglocatie zijn we daar ook alert op.”



