Man zit 10 uur vast in onder sneeuw bedolven auto zonder verwarming

Een Amerikaan bevond zichzelf wel in een heel benarde positie. De man zat met pech in zijn auto langs de kant van de weg toen een sneeuwruimer voorbij reed. Dit voertuig zorgde ervoor dat er zoveel sneeuw opgeworpen werd dat de auto van de man bedolven raakte onder meer dan een meter sneeuw.

De 58-jarige man heeft maar liefst 10 uur vastgezeten in zijn auto, zo meldt NBC News. De v-snaar van de auto van de Amerikaan was kapot waardoor de verwarming het niet meer deed. Kevin Kresen, zoals de man heet, belde meteen de alarmdiensten. Zij konden hem vanwege de sneeuwstorm die gaande was echter niet vinden.

Zoektocht

De volgende ochtend duurde de zoektocht naar de man voort. Politieagent Jason Cawley besloot contact op te nemen met de lokale meldcentrale om te vragen om er nog noodoproepen binnen waren gekomen. Zij vertelden hem dat Kresen nog altijd ergens vast zat in zijn met sneeuw bedolven auto. Cawley besloot daarop mee te helpen met zoeken.

In eerste instantie kon ook hij de ondergesneeuwde auto niet vinden. Er lag zoveel sneeuw dat het moeilijk was om dingen van elkaar te onderscheiden. Cawley gaf echter niet op en besloot een rij brievenbussen uit te graven. Hij stuitte bij toeval op de auto van Kresen.

Onderkoeling en bevriezing

De politie meldt dat de Amerikaan naar het ziekenhuis gebracht is, waar hij behandeld wordt voor onderkoeling en bevriezing.

Lees ook: Pijnlijk: Badr Hari knock-out geslagen tijdens gevecht tegen Adegbuyi