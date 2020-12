5 films en series die in week 51 op Netflix verschenen: Rundfunk en meer

Ook in week 51 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het laatste optreden van Chadwick Boseman, de Rundfunk film en meer.

Netflix heeft de afgelopen week weer de nodige nieuwe titels toegevoegd. Hierdoor is het aanbod nog gevarieerder geworden, want er zit weer van alles tussen. Zo kun je genieten van de absurde Rundfunk humor, een zoetsappige kerst romcom of een misdaad documentaire over een Britse seriemoordenaar. Daarnaast heeft Netflix ook de populaire animatieserie The Legend of Korra binnengehaald en is de laatste film met Chadwick Boseman nu te zien.

Nieuw op Netflix in week 51

1. Rundfunk: Jachterwachter

Film

Genre: komedie

Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout braken in 2015 door met hun sketch-serie Rundfunk. Een absurde komedie die zich afspeelt op een middelbare school. Deze hit kreeg vervolgens een tweede seizoen en er kwam een theatershow. Dit jaar was het tijd voor de volgende grote stap, namelijk een film. In Jachterwachter nemen Yannick en Tom ons mee naar de meest trieste camping ter wereld vol bizarre personages. Kortom, de humor die je van Rundfunk gewend bent, maar dan op een camping en op Netflix.

2. Ma Rainey’s Black Bottom

Film

Genre: drama / muziek

Ook in 2020 zijn ons weer een aantal sterren ontvallen. Onder hen is ook Chadwick Boseman. De 43-jarige acteur, die bij het grote publiek bekend was als Black Panther, stierf op 28 augustus. Totaal onverwacht voor bijna iedereen. Alleen zijn naasten wisten dat hij darmkanker had. Nu verschijnt de laatste film waarin hij te zien zal zijn. In de Netflix-film Ma Rainey’s Black Bottom speelt hij dit keer geen superheld, maar een trompettist. Samen met ‘de moeder van de blues’ probeert hij het te maken in het Chicago van de jaren ‘20.

3. The Legend of Korra

Serie

Genre: animatie / avontuur

Avatar is terug! We hebben het dan niet over de ambitieuze film van James Cameron met de blauwe aliens, maar de animatieserie waar een hele generatie begin dit millennium mee opgroeide. Netflix haalde eerder al de rechten van de originele serie binnen en voegt daar nu het vervolg aan toe. The Legend of Korra speelt zich af 70 jaar na het avontuur van Ang. Zoals de titel al doet vermoeden staat nu de nieuwe Avatar Korra centraal.

4. The Ripper

Miniserie

Genre: misdaad documentaire

Bij een Britse seriemoordenaar met deze naam denken de meesten direct aan Jack, maar er was recenter nog iemand die deze naam kreeg. In de jaren ‘70 werd Yorkshire namelijk geteisterd door een nieuwe Ripper. Deze seriemoordenaar begon met het verminken en vermoorden van prostituees, maar het duurde niet lang voordat geen enkele vrouw meer veilig was. In deze Netflix-documentaire zien we hoe de politie compleet in het duister taste. Ze hadden namelijk geen enkele idee wie de nieuwe Ripper was en stonden voor een enorme uitdaging.

5. A California Christmas

Film

Genre: romantische komedie

Er lijkt maar geen einde te komen aan de stroom van Netflix kerstfilms. Ook deze week heeft de streamingdienst weer nieuwe titels toegevoegd die inspelen op de feestdagen. Eén daarvan is A California Christmas, en dat is er echt eentje voor de liefhebber van typische romcoms. We zien namelijk hoe een rijke charmeur een hardwerkende boerin probeert te overtuigen dat ze haar land moet verkopen. Hij probeert haar te misleiden door zich voor te doen als een boerenknecht. Een slinkse truc met slechte bedoelingen, maar we hebben zo het gevoel dat er iets gaat ontstaan tussen de twee.

Vorige week op Netflix

