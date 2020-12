In deze landen is het al lang 2021 (en zo vierden ze dat)

Een saaie jaarwisseling is het zeker. Geen (huis)feestjes en geen vuurwerk, maar braaf met maximaal twee bezoekers op de bank zitten. In deze landen werd de ‘switch’ naar het komende jaar al gemaakt en dat werd lang niet overal braaf op de bank gedaan.

Traditiegetrouw (en omdat de tijdzones nu eenmaal zo werken) zijn de eilanders van Samoa en de Line-eilanden in de Stille Oceaan de eersten die het nieuwe jaar inluiden. Er valt alleen weinig te vieren op het moment: een corona-uitbraak heeft de eilanden nog niet bereikt, maar door de stijgende zeespiegel heeft Samoa te maken gehad met verschillende overstromingen. Op Samoa zijn twee coronabesmettingen bevestigd.

De eersten in 2021

Dit jaar zijn er (in tegenstelling tot voorgaande jaren) geen toeristen aanwezig geweest bij de jaarwisseling. Ook was er geen vuurwerk te zien. De eilanden liggen ten zuiden van Hawaï en vallen in de tijdzonde UTC+14. Dat betekent dat ze om 11.00 uur Nederlandse tijd aan de oliebollen zaten. Ooit lagen de eilanden pal ten oosten van de zogeheten datumgrens, waardoor de bewoners altijd als laatsten oud en nieuw vierden. Maar die grens hebben ze in 2011 verlegd, sindsdien vieren zij juist als allereerst nieuwjaar.

De volgende zijn de inwoners van Nieuw-Zeeland. Waar bijna alle andere landen van de wereld te maken hebben met beperkingen, was het voor Nieuw-Zeeland een jaarwisseling als van ouds. Er zijn geen gevallen van besmettingen binnen de landsgrenzen, waardoor de meeste evenementen gewoon door konden gaan. Zonder maximumaantallen bezoekers en mét vuurwerkshows. In Gisborne is het driedaagse muziekfestival Rhytm and Vines al bezig, waar zo’n 20.000 festivalgangers het nieuwe jaar al dansend in wijden.

Uitgestorven

Het ‘nabijgelegen’ Australië maakt een hele andere indruk. Normaal gesproken verzamelden zich meer dan een miljoen mensen om in Sydney naar het wereldberoemde vuurwerk te kijken, maar de haven was dit jaar uitgestorven. De premier van New South Wales heeft mensen opgeroepen de vuurwerkshow thuis te kijken. Australiërs die tóch in de haven een kijkje nemen, riskeren een boete. Australië ging rond 14.00 uur Nederlandse tijd 2021 in.

Ook in Taiwan zijn er beperkingen. Inwoners wordt gevraagd thuis feest te vieren en het vuurwerk via tv of online te bekijken. Dat besluit komt nadat de gemuteerde coronavariant bij iemand in Taiwan is vastgesteld.

