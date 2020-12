Opnieuw daling aantal coronagevallen, vaccinatie start mogelijk over een maandje

Het aantal coronagevallen is ook de afgelopen week weer licht gedaald, onder andere bij tieners. En positief nieuws voor iedereen die nooit (meer) positief getest wil worden. De vaccinatie komt steeds dichterbij.

Op social media verschijnt #coronavaccin intussen in allerlei vormen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 33.949 meldingen van positieve coronatests. Een week eerder waren het er 36.931 en de week daarvoor 37.706.

Ook het aantal sterfgevallen daalde. In de afgelopen zeven dagen kwamen 406 meldingen van overleden coronapatiënten binnen, tegen 422 de week ervoor. Verder werden 1007 coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling van een ziekenhuis en 183 op de intensive care. De week ervoor waren het er respectievelijk 1291 en 193.

Lees ook: Boa’s delen deze week nog geen boetes uit bij weigeren mondkapje

Reproductiegetal coronagevallen

Het zogeheten reproductiegetal bleef vrijwel gelijk. Het cijfer staat nu op 1,04, tegen 1,02 vorige week. Dat betekent dat de uitbraak vrijwel stabiel blijft. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Hoe hoger het boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

Van ongeveer de helft van alle mensen die in november positief zijn getest, is bekend waar ze de coronabesmetting hebben opgelopen. De belangrijkste bron blijft de thuissituatie, met familieleden en huisgenoten. Daarna volgt het bezoek van vrienden en familieleden aan huis. Op de derde plaats staat de werkplek. „Het blijft dan ook belangrijk zo veel mogelijk thuis te werken om besmettingen te voorkomen”, stelt het RIVM daarom.

‘Coronatieners’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met tieners op school houd je er rek mee dat ze een keer corona krijgen, en wij dus ook ziek gaan worden. Net belde Finn dat hij naar huis komt om online les te volgen, er waren nu nog maar een paar kinderen en docenten over die geen corona hebben. Hij zat in een bijna lege klas. — Sandra Pos (@Xandrapos) November 23, 2020

Het aantal besmettingen onder tieners is afgelopen week iets gedaald. Op elke honderdduizend 13- tot 17-jarigen testten vorige week bijna 340 positief. Dat is wel iets minder dan de week ervoor. De enige leeftijdsgroep waar het aantal coronagevallen iets is gestegen, zijn de kinderen van 12 jaar en jonger. Het aantal gevallen steeg van 54 naar 58 op de 100.000.

De teststraten van de GGD’en hebben iets meer mensen getest, maar dat leverde iets minder nieuwe gevallen op. Een op de negen tests was positief, tegen een op de acht vorige week. Eind oktober was zelfs bijna een op de vijf tests positief

Vaccinatie

In de eerste week van januari worden mogelijk de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft dat vandaag laten weten naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat het vaccin moet goedkeuren. Hij houdt vanwege die beoordeling nog wel een slag om de arm.

De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, GGD’s, de huisartsen en de artsen in verpleeghuizen en instellingen werken hierin samen. „Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis.” Het is nu eerst belangrijk dat het EMA zorgvuldig zijn werk doet, aldus de minister.

150.000

Het kabinet besloot dat bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, als eerste aan de beurt komen. Het gaat om ruim 150.000 mensen. Maar of het eerste vaccin dat beschikbaar komt, echt geschikt is voor deze doelgroepen, moet nog blijken uit de beoordeling van EMA, stelt De Jonge. „Mocht dit niet het geval zijn, dan komen andere groepen in beeld.”

Op social media is #coronavaccin intussen een geliefde hashtag, en onderwerp van menig grap. En songtekst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I got a rockin' pneumonia

I need a shot of rhythm and blues (woo) I think I got it off the writer

Sittin' down by the rhythm revue Roll over Beethoven

We're rockin' in two by two So join the blockchain train.

And sing the blockchainblues

(woo woo)#coronavaccin https://t.co/JqPuIhQZvi — l.d. broersma (@vertelmewat) November 23, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.