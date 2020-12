Duiven aan ‘de pil’ in België – welke vormen van anticonceptie voor dieren zijn er?

In België zijn op meerdere plekken proefprojecten gestart waarbij duiven aan ‘de pil’ gaan. Onder meer in Leuven, Tongeren en Hasselt krijgen duiven een speciaal anticonceptiemiddel toegediend, R12. Om ervoor te zorgen dat de duiven de ‘pil’ ook echt tot zich nemen, werd er in Hasselt een voederbak neergezet met het middel erin.

Duiven zorgen voor flink wat overlast in de Belgische steden. De dieren werden al zo veel mogelijk gevangen met kooien, ongeveer 600 duiven per jaar. „Daarvan zijn 70 procent verdwaalde reisduiven. Die gaan naar een opvangcentrum dat op basis van hun ring de eigenaars contacteert”, zegt Joost Venken van Dierenwijlzijn. „Turkse tortels of houtduiven maken 10 procent van de vangst uit. Beiden zijn beschermde soorten die we in een landelijke omgeving opnieuw vrijlaten. De overige 20 procent bestaat uit ongeringde wilde duiven. Ook deze gaan naar het opvangcentrum.”

Geen invloed op hormonen

Maar de dieren vangen geeft toch geen geweldige resultaten. Dus moest er wel iets anders aan te pas komen, natuurlijk op diervriendelijke wijze. Zomaar alle vogels afschieten is geen optie. Daarom krijgen de dieren maïs dat werd gedrenkt in het anticonceptiemiddel R12. In Tongeren nam de duivenpopulatie daarmee gedurende het eerste jaar af met bijna 30 procent, terwijl die daling zich daarna ook nog voortzette.

De oplossing met een anticonceptiemiddel beïnvloedt de hormonen van de dieren niet, vertelt Laurence Libert van Propere Stad. „Het bevat een product ter bestrijding van darmparasieten bij vogels. Wanneer je de dieren een tijdje lang een voldoende hoge dosis toedient, voorkomt het middel als neveneffect de vorming van een vlies tussen dooier en eiwit. Hierdoor kan in een eitje tijdelijk geen vrucht ontstaan.”

Diervriendelijker dan afschieten

In ieder geval is het gebruik van anticonceptie diervriendelijker dan dieren die overlast veroorzaken, afschieten. Niemand gaat natuurlijk katten en honden afschieten, maar ook voor hen bestaat anticonceptie. Je kan je huisdier natuurlijk laten neutraliseren, maar dat is voor sommige mensen ook een brug te ver. Daarom heb je voor honden bijvoorbeeld hormooninjecties, of anti-hormonen. Voor katten zijn er soortgelijke methodes: de kattenpil en een injectie met hormonen.

En wie weet kan anticonceptie ook een probleem in ons land verhelpen: dat van de grote grazers. Niet zelden komt de discussie over bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen terug, wanneer er weer eens dieren afgeschoten (moeten) worden. Veel mensen vinden dat dieronvriendelijk en er zijn dan ook meer dan eens protesten geweest. Volgens voortplantingsexpert Tom Stout kunnen anticonceptiemiddelen uitkomst bieden. Een anticonceptieprogramma zou dan wel per populatie op maat gemaakt moeten worden: „Er is geen kant-en-klaar anticonceptieprogramma. Elke populatie en elke omgeving is uniek.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BREAK! De rechter heeft zojuist geoordeeld dat het afschieten van gezonde edelherten in de #Oostvaardersplassen niet is toegestaan. De Provincie Flevoland wilde ondanks een eerdere uitspraak van de rechter tóch doorgaan met schieten. #OVP #Stopdejacht pic.twitter.com/zbGpvQ7PMC — Partij voor de Dieren Flevoland (@PvdDFlevoland) February 3, 2020

Lees ook: Criminelen konden via politiecontact in politiesystemen kijken