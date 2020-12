Criminelen konden via politiecontact in politiesystemen kijken

Een corrupt politiecontact heeft dit voorjaar een groep criminelen dagelijks inzage gegeven in de politiesystemen. De criminelen stonden in verband met de verdachte Rotterdamse cocaïnesmokkelaar Roger P.

Dit voorjaar kwam de politie achter het ‘lek’ dankzij een hack bij Encrochat, schrijft NRC. Encrochat is een aanbieder van cryptotelefoons die populair waren in het criminele milieu.

Deze ontdekking schijnt licht op een mogelijke informatiewedloop tussen de politie en de onderwereld. Criminelen zijn door corrupte contacten soms tot in detail op de hoogte van onderzoeken die de politie naar hen doet. Maar ook de politie doet haar voordeel met geavanceerde opsporingsmethoden. Zoals bijvoorbeeld door de hack bij Encrochat, kan de politie live meelezen met onderwereldcommunicatie.

Uit dossierstukken blijkt hoe deze informatie-oorlog in de praktijk kan werken. Het onderzoek naar Roger P. is zeer vertrouwelijk en wordt afgeschermd. Desondanks leest de politie op 3 april 2020 dit in gehackte Encrochat-berichten: „Er loopt onderzoek op jou of je vrouw. Witwassen. Lees het net in popo-systeem.” ‘Popo’ slaat op politie.

421 kilo cocaïne tussen medische hulpmiddelen en bananenpuree

Ondertussen blijft cocaïne binnenkomen in de Rotterdamse haven. Zo trof de douane gisteren in totaal 421 kilo van de drug aan, met een straatwaarde van ongeveer 31 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De drugs zaten verstopt in twee containers. Een container, die was geladen met medische hulpmiddelen, bevatte 395 pakketten cocaïne. De container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De lading medische hulpmiddelen was bestemd voor een bedrijf in Hoogvliet.

In de tweede container, die geladen was met bananenpuree, lagen 26 pakketten cocaïne. De lading bananenpuree kwam binnen met een schip uit de Dominicaanse Republiek en was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland.

De bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

