Disney stopt met DuckTales, fans reageren extreem verdrietig en zelfs boos

De stekker gaat uit DuckTales. Dat wil zeggen: er komen geen nieuwe afleveringen meer. Fans reageren teleurgesteld en met dramatische en niet heel DuckTales-achtige memes en gifjes. Terwijl het een paar dagen geleden allemaal nog zo goed leek te gaan in DuckStad. „For the love of duck!”



DuckTales is cancelled? Cancelled?! CANCELLED?!?!?!?!?!?! F*** YOU, 2020!!!!!! pic.twitter.com/OgHRnXBNFy — P.E.A.C.E. P📓et: The Rhyming Poetic Brony🦄 BLM (@terry_craighead) December 3, 2020



WHYYYYY GOD WHYYYYYY pic.twitter.com/1VLoYHHjw1 — Ryan Conway (@RyanConway15) December 2, 2020

Zeg je DuckTales, gaan er bij veel 35-plussers vast en zeker heel wat belletjes rinkelen. De serie van Disney, met Donald Duck, de drie neefjes en Oom Dagobert met z’n grote geldbad, waar je als kind – of nog steeds – over fantaseerde (want hoe zou dat toch zijn: een duik in een geldzwembad?) in de hoofdrol, met onvergetelijke rollen voor stuntelpiloot Turbo McKwek en de Zware Jongens weggelegd, begon eind jaren tachtig en was een van de ‘kinderkijkcijferknallers’ van die tijd.

En net als meer succesvolle dingen, besloot Disney er een reboot van te maken. En net als veel goede dingen, komt hier nu een eind aan.

I call Bullsh*t.

It's one of the most popular shows, and they JUST opened (or will be opening due to delays) an entire thing at Epcot. For a little cartoon to get put into the theme park? They aren't going to axe a show they centered an attraction around before opening =/ — Quill Wonderfowl (@DuckingGoodTime) December 2, 2020

Reboot

Na drie seizoenen komt stopt de nieuwe versie van DuckTales. Disney maakte bekend dat de reboot van de populaire animatieserie uit de jaren 80 niet zal terugkeren na de huidige reeks.



This was one of the best reboots! No!!! pic.twitter.com/3oJDLm5L7t — Shannon Tinberg (@shannontinberg) December 2, 2020

Een woordvoerder van Disney liet weten: „Alhoewel we de productie afsluiten, blijft DuckTales wereldwijd beschikbaar op de Disneykanalen en op Disney+. En fans krijgen nog een epische seizoensafsluiter in 2021.” Tekenaars en andere crewleden van de ooit zo populaire serie hoeven overigens niet bang te zijn dat ze zonder werk komen te zitten:



Some of the great #DuckTales crew are working in some exciting projects that are @DisneyChannel's #TheGhostAndMollyMcGee and @DisneyPlus #MonstersAtWork The latter shares some #RapunzelsTangledAdventure Crew to! Be hyped for both in 2021! pic.twitter.com/OHgj8PwInk — Disney TV Animation News (@DisneyTVANews) December 3, 2020

Fans DuckTales

Fans reageren verdrietig, maar ook boos en vol verbazing. „Dit is bullshit. Het is een van de populairste shows!” schrijft iemand. En: „Aan alle goede cartoons komt een eind, WTF!” Ook is er een discussie ontstaan. Het ene kamp denk dat Disney de serie heeft gecanceld, anderen zeggen juist dat dit altijd al de bedoeling is geweest. De waarheid zal wel in Duckstad liggen.



FIRST INFINITY TRAIN NOW DUCKTALES 2017 IS CANCELLED WTF IS WITH ALL THESE GOOD CARTOONS GETTING CANCELLED WHILE WE ARE STILL GETTING EPISODES OF BEN 10 REBOOT AND TEEN TITANS GO — TurboShell (@ShellTurbo) December 2, 2020



The new Ducktales was NOT cancelled; it was confirmed that the crew was planning on ending it after season 3. So stop spreading misinformation about it. I can't stand people spreading misinformation and making things up to gain clout and attention. — 🌲Alex Klepp Home Alone 🎄 (@AlexanderKlepp) December 3, 2020



Me: MAN I CANT WAIT FOR SEASON 4 Disney: lol we cancelled ducktales Me: pic.twitter.com/CCvh4Y6WvF — EMositeCC ✨COMISSIONS OPEN✨ (@EMositeCC) December 2, 2020

Reboot

De reboot ging in 2017 van start. In het verhaal hadden Donald en Dagobert elkaar tien jaar niet gezien, maar na een dag op de neefjes passen, vroeg de steenrijke eend zijn familie in te trekken op zijn landgoed. En zo geschiede.



PLEASE for the love of duck, #RenewDuckTales2017! It is one of the very best Disney shows out there with its wide cast of characters, daring adventures, and engaging story arcs! #ducktales #ducktales2017 pic.twitter.com/nezt2xSiTI — Omid (@OmidIranmanesh) December 2, 2020



